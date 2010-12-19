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Yaşam

DOĞU ANADOLU'DA 37 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI  ERZURUM (A.A)

19 Aralık 2010 13:15

-DOĞU ANADOLU'DA 37 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI  ERZURUM (A.A) - 19.12.2010 - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kış koşulları hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede, Bingöl'de 28, Muş'ta 6 ve Erzurum'da 3 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdare Genel Sekreterliklerine bağlı karla mücadele ekiplerinin, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, yol açma çalışmaların zaman zaman etkili olan tipi nedeniyle güçlükle yapıldığını ifade etti. Bu arada, kar yağışının ardından yaşanan soğuk hava etkisini artırıyor. Gece en düşük hava sıcaklıkları, Ardahan'da eksi 12, Erzurum'da eksi 7, Ağrı'da eksi 4, Iğdır'da eksi 2 ve Erzincan'da da 1 derece olarak ölçüldü. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının da Ardahan'da 3, Erzurum ve Ağrı'da 4, Kars'ta 7, Erzincan'da 8, Iğdır'da da 13 derece olması bekleniyor.

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