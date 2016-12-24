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Yaşam

Doğu Anadolu'da 330 yerleşim yerinin yolu kapandı

Doğu Anadolu'da şiddetini artıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

24 Aralık 2016 22:20

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde Van-Bahçesaray karayolu dışında, kapalı yolun bulunmadığı bildirildi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, vatandaşların yanlış park ettiği araçlar yüzünden zaman zaman çalışmaların aksadığı kaydedildi.
 

Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma kapandı



Karayolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma kapandı

Çalışmalarını 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde sürdüren Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111'nci Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Şantiye ekipleri, görüş mesafesinin azalmasından dolayı çalışmalarını zorunlu olarak durdurdu.

Çalışmalara kar yağışı ve tipinin durmasının ardından devam edileceği belirtildi.
 

Bitlis



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelerde 324 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapanan yollarda karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi.


Karayolları ile belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği yapılıyor.


Muş ve Hakkari



Muş'ta, kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'de ise kar nedeniyle ulaşıma kapalı yolun bulunmadığı öğrenildi.

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