Doğu Anadolu Fayı’nı keşfeden uzmanlar Sivrice'nin batısı için uyardı: "Daha büyük deprem üretebilecek potansiyelde"

Uzmanların ‘Uyandı’ dediği Doğu Anadolu Fayı’nı (DAF) keşfeden Dr. Esen Arpat ile Dr. Fuat Şaroğlu, Elazığ depreminin meydana geldiği Sivrice’nin batısına dikkati çekti. Dr. Arpat, "Doğu Anadolu Fayı’nın Palu ilçe merkezi ile Pütürge’nin Üçyaka Köyü arasındaki 130 kilometrelik bölüm tek bir depremde yırtılarak 7.5 dolayında hatta daha büyük deprem üretebilecek potansiyeldedir" derken; Dr. Şaroğlu da, "Bundan sonra batı kısmına dikkat etmek gerekir" dedi.

Hürriyet'ten Musa Keserler'in haberine göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nde çalıştıkları dönemde deprem araştırmalarını yaptıklarını anlatan Arpat ve Şaroğlu, fayı ve son depremi yorumladı.

Jeoloji Mühendisi Dr. Esen Arpat şunları kaydetti:

“1971 yılında Bingöl ve çevresinde meydan gelen yıkıcı deprem için de benzer bir çalışmayı yaparken o depremin bilinen bir fay parçasının uç bölümünde meydana gelmiş olduğunu ancak bu fayın aslında çok büyük olan ve bilinmeyen, haritalarda yer almayan büyük bir fay sisteminin ufak bir parçası olduğunu fark ettim. Bu büyük fay sisteminin Elazığ’ın, Malatya’nın ve Kahramanmaraş’ın güneyinden, Adıyaman ve Gaziantep’in kuzeyinden geçip Antakya’ya kadar uzandığını oradan güneyde Suriye’de varlığı bilinen ve Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Ürdün’den Kızıldeniz’e bağlanan ‘Ölü Deniz Fay Sistemi’ adı altındaki fay ile bağlantı kurduğunu fark ettim ve raporladım. Daha sonra, yine MTA da çalışmakta olan Fuat Şaroğlu ile bu yeni fay sistemini oldukça ayrıntılı olarak haritalayıp Doğu Anadolu Fayı adını da vererek yayımladık.

"7.5 dolayında hatta daha büyük deprem üretebilecek potansiyeldedir"

Bazı kesimlerden oldukça büyük bir direnç ile karşılaştım. O günlerde var olan ve Türkiye deprem haritasını yapmakla görevlendirilmiş olan İmar ve İskan Bakanlığı Deprem Araştırma Enstitüsü’nün uzmanları da fayı kabul etmekte büyük direnç gösterdiler. Sürece Karakaya barajının yapım denetimini yapan grupta yer alan yabancı uzmanlar da katıldı. İlginç yazışmalar ve toplantılar oldu. Ancak, zamanla kaçınılmaz olarak benimsendi ve deprem haritasında yerini aldı. Doğu Anadolu Fayı’nın Palu ilçe merkezi ile Pütürge’nin Üçyaka köyü arasındaki 130 kilometrelik bölüm tek bir depremde yırtılarak 7.5 dolayında hatta daha büyük deprem üretebilecek potansiyeldedir.”

"Bundan sonra batı kısmına dikkat etmek gerekir"

Jeoloji Mühendisi Dr. Fuat Şaroğlu da, "Son deprem beklenen büyüklükte, beklenen yerde oldu. En riskli segment de Palu-Pötürge arası bölümdü. Son deprem de bu bölgede yaşandı. Bundan sonra batı kısmına dikkat etmek gerekir" dedi.