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Yaşam

Doğu Anadolu eksi 24'ü gördü ERZURUM (A.A)

14 Kasım 2011 12:06

-Doğu Anadolu eksi 24'ü gördü ERZURUM (A.A) - 14.11.2011 - Soğuk havanın etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 24 derece olarak Ağrı'da ölçüldü. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sibirya üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkisi altında bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Erzurum'da kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerince başlatılan karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Soğuk havanın etkisiyle bölgede bazı dere ve akarsular dondu, karayollarında buzlanma meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde dışarı çıkmak zorunda kalan ve soğuk havadan olumsuz etkilenen vatandaşlar, buz tutan kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kura Nehri kıyısına araçlarını park eden kamyon şoförleri, yakıt depoları donunca ateş yakarak ısıtmaya çalıştı. Ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bazı manavlarda meyvelerin donduğu görüldü. Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Ağrı'da eksi 24, Erzurum'da eksi 22, Kars'ta eksi 18, Bayburt'ta eksi 14, Ardahan'da eksi 11, Iğdır'da eksi 9 ve Erzincan'da eksi 8 derece olarak ölçüldü. Günün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Erzurum'da eksi 6, Ağrı ve Ardahan'da eksi 4, Kars'ta eksi 3, Bayburt'ta eksi 2 ve Erzincan'da 1 derece olduğu bildirildi. Yetkililer, bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin 15 derece altında seyrettiğini, çarşamba gününden itibaren bölgede yeniden kar yağışının etkili olacağını belirtti.

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