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Yaşam

Doğu Anadolu buz tuttu

En düşük sıcaklık sıfırın altında 23.8 olmak üzere Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü

18 Aralık 2015 12:52

Doğu Anadolu’da Sibirya soğukları etkisini sürdürürken Ardahan’da akarsu ve göller dondu. Şiddetli kışın yaşandığı bölgede halk, “Soğuklar anlatılmaz, yaşanır” dedi

DHA'da yer alan habere göre, Doğu Anadolu’da dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 23.8 olmak üzere Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü. Çevre illerdeki sıcaklıklar ise Kars ve Ağrı’da 14, Erzurum’da 12, Erzincan, Iğdır, muş’ta 6 dereceyi buldu. Şiddetli soğukların hüküm sürdüğü Ardahan merkezden geçen ve Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri ile 123 kilometrekare büyüklüğündeki Çıldır Gölü ile Gürcistan sınırındaki Aktaş Gölünün üzeri buzla kaplandı. Ardahan’da son yıllarda görülen en şiddetli kışın yaşandığını belirten vatandaşlar, “Soğukların etkisini anlatılamaz, yaşayarak anlaşılır” dedi.

 

Donan şelalede mangal

 

Yaz mevsiminde coşku ile akan, kış mevsiminde ise donmuş görüntüsü ile görenlerin hayran olduğu Muradiye Şelalesi de etkili soğuklarla birlikte dondu. 20 metre yükseklikteki buzdan şelaleyi görmeye gelenler, soğuk havaya aldırış etmeden yaktıkları mangalda et pişirdi. Şelalenin karşısına kurdukları mangalda pişirdikleri etleri yiyip ardından sıcak çaylarını yudumlayanlar, soğuk havaya rağmen manzaranın seyrine doymadıklarını söyledi.

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