Doğu Akdeniz'de Türk tarafının kararlılığını ortaya koyan önleme (3)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine;

\'Akdeniz\'de çarpışmaya ramak kalmış\' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan açıklamalara göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.

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Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIRBIS\'ta Rumlar adına Türkiye\'nin Akdeniz\'de Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak kabul ettiği alanda arama yapmak için bölgeye gönderilen İtalyan ENI şirketine ait \'Saipem 12000\' adlı yüzen dev petrol platformuna Türk savaş gemilerinin önleme yaptığı ortaya çıktı. Türk savaş gemisinin komutanı ile \'Saipem 12000\'nin kaptanı arasındaki telsiz konuşmalarında, Türk tarafının kararlılığı da ortaya konulmuş oldu.

Doğan Haber Ajansı\'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, ENI\'ye ait \'Saipem 12000\' adlı gemi, araştırma yapmak için Akdeniz\'deki 3\'üncü bölge olarak bilinen alana hareket etti. Ankara\'nın bölgede Rumların doğalgaz aramasına \'kesinlikle müsaade edilmeyeceği\' kararının ardından Türk savaş gemileri yola çıktı. Doğalgaz araştırma gemisi \'Saipem 12000\' bölgeye yaklaştığında, karşısında Türk savaş gemilerini buldu. Gemi yoluna devam etmek isteyince Türk savaş gemileri de rotasını \'Saipem 12000\'e doğru çevirdi.

Bunun üzerine paniğe kapılan İtalyan şirketine ait geminin kaptanı, Türk savaş gemisi ile telsiz bağlantısı aracılığıyla acil iletişime geçti. \'Saipem\'in kaptanı, Türk savaş gemisinin kaptanına, \"Önümüzden çekilin\" diye çağrı yaptı. Türk savaş gemisinin komutanı da kaptanı kararlı bir şekilde rotasını değiştirmesi için uyarmaya devam etti. Önleme yapan Türk savaş gemisi rotasını değiştirmedi. Bu hamle karşısında \'Saipem 12000\'in kaptanı, \"Tamam, rotamı değiştiriyorum\" diyerek gemiyi bölgeden uzaklaştırdı.

ANKARA KARARLI DURDU

İtalya da NATO görevinde Akdeniz\'de bulunan bir firkateynini, \'Saipem 12000\'yi koruması amacıyla bölgeye gönderdi. Ancak İtalyan firkateyni, Türkiye’nin bölgedeki kararlı duruşu karşısında rotasını Beyrut limanına çevirdi.

ENI de bölgede doğalgaz aramaktan vazgeçti.

Doğan Haber Ajansı\'na konuşan üst düzey bir yetkili de Ankara\'nın Akdeniz\'deki siyasi kararlılığının büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Rumların ilk kez çaresiz şekilde kaldığını kaydeden yetkili, \"Rumlar ABD\'den de istedikleri desteği alamayınca, Akdeniz\'de yalnız kaldılar. Türkiyesiz, Kıbrıslı Türksüz bu işin olamayacağını anladılar\" dedi.

Rum Dışişleri Bakanı YoannisKasulides, \"ABD, bize \'Türkiye\'ye karşı birşey yapamayız\' demişti\" itirafında bulunmuştu.



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