Doğu Akdeniz'de sığınmacı geçişleri arttı

Doğu Akdeniz üzerinden yasa dışı olarak Avrupa Birliği'ne (AB) giriş yapan göçmen sayısının geçtiğimiz yıl, 2018'e göre yüzde 46 oranında arttığı bildirildi. AB sınır koruma ajansı Frontex tarafından Brüksel'de yapılan açıklamada, Avrupa genelinde kaçak göçmenlerin sayısının düşmesine rağmen Akdeniz'in doğusu üzerinden AB'ye gelenlerin sayısının, 2019 senesinde 82 bin 564 kişi olduğu kaydedildi.

Yaşanan bu artışta, Suriye ve Afganistan'daki istikrarsız durumun etkili olduğunu ifade eden Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, Afganlar ve İranlılar için ülkelerindeki olumsuz ekonomik koşulların ve Suudi Arabistan'ın kendi iş piyasasını dışarıdan gelen işçilere kısıtlamasının da yaşanan bu artışta etkili olduğunu dile getirdi.

Artan göçmen sayısı özellikle Yunanistan üzerinde büyük baskı yaratıyor. Resmi verilere göre, geçtiğimiz Nisan ayında 14 bin sığınmacının yaşadığı, Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz ve İstanköy adalarında yıl sonu itibari ile 42 bin kişi barınmaya çalışıyor.

"Türk Sahil Güvenliği iyi iş çıkarıyor"

Fabrice Leggeri'ye göre Türkiye de göç baskısı ile mücadele eden bir başka ülke. Türkiye sahillerinden Yunanistan'a geçmeye çalışanların sayısının arttığını kaydeden Leggeri, "Ancak Türk Sahil Güvenliği'nin geçiş yapmaya çalışan kişileri yakalama konusunda çok iyi bir iş çıkardığını da görüyoruz" dedi.

Frontex verilerine göre izinsiz sınır geçişlerinde oran olarak Doğu Akdeniz güzergahından daha yüksek bir artışın kaydedildiği tek bölge ise Balkanların batısı. Buradaki geçişlerde de bir önceki seneye oranla yüzde 143'lük bir artış yaşandı. Bu da 14 bin 183 kişiye tekabül ediyor.

Ancak daha önce açıklanan rakamlara göre, AB genelinde kaçak giriş yapanların sayısında, 2013 yılından bu yana en düşük seviye görüldü. Frontex'in AB genelinde tespit ettiği kaçak giriş yapan göçmen sayısı yaklaşık 139 bin. Söz konusu rakam, 2018 yılına oranla yüzde altı düşüş yaşandığını gösteriyor. Yasa dışı sığınmacı trafiğinin yoğun olduğu diğer güzergahlardan Orta Akdeniz üzerinden İtalya ve Malta'ya geçenlerin oranında, bir önceki seneye göre yüzde 41, Batı Akdeniz üzerinden İspanya'ya geçenlerde ise yüzde 58 düşüş görüldü.