Doğu Akdeniz'de KKTC'den Güney Kıbrıs'a NAVTEX tepkisi

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de KKTC tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na lisans verilen ruhsat sahası ile çakışan bölgede NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan etmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin, Odin Finder isimli İtalyan bayraklı gemi ile 17 Aralık 2021-1 Ocak 2022 tarihlerinde Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunacağını 14 Aralık'ta yayımladığı NAVTEX ile açıkladığı belirtildi.

Faaliyet yapılması planlanan alanın KKTC tarafından TPAO'ya lisans verilen ruhsat sahası ile de çakıştığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkının eşit ve müktesep haklarını gasp etmekten kaçınmadığı ortadadır. Tüm uyarılarımıza karşın devam eden bu tek yanlı faaliyetler Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir."

"Taleplerimizin dikkate alınması için ilgili makamlar nezdindeki girişimlerimiz sürecektir"

Açıklamada, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere uluslararası camianın, "Doğu Akdeniz'de huzur ve sükûnet ortamının yaratılmasına engel olanın Rum tarafı olduğunu artık görmesi gerektiği" vurgulandı.

KKTC'nin Türkiye ile gasp edilmeye çalışılan meşru hak ve çıkarlarının korunması maksadıyla mütekabil adımlar atacağı kaydedilen açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması amacıyla görüşlerimizin kayda geçirilmesi ve taleplerimizin dikkate alınması için ilgili makamlar nezdindeki girişimlerimiz sürecektir. Doğu Akdeniz'de istikrarın sağlanması maksadıyla yaptığımız 13 Temmuz 2019 tarihli hidrokarbon kaynaklarına ilişkin önerimizin hala masada olduğunu bu vesileyle hatırlatmakta fayda vardır." ifadesi kullanıldı.