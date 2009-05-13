Doğrudan yatırımlar yüzde 50 azaldı

Doğrudan yatırımlar yılın ilk çeyreğinde, yüzde 50 düşüşle 2 milyar 248 milyon dolara geriledi.



Hazine Müsteşarlığının ''Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni''ne göre, geçen yıl Ocak-Mart döneminde 4 milyar 493 milyon dolar olan net uluslararası doğrudan yatırımlar, bu yıl aynı dönemde yüzde 50 gerileyerek 2 milyar 248 milyon dolar oldu.



Bu yıl Şubat ayında 292 milyon dolar olan net uluslararası doğrudan yatırım girişi ise Mart ayında 545 milyon dolara çıktı.



Uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi bu yıl Şubat ayında 225 milyon dolar iken Mart ayında 378 milyon dolara çıktı.



Bu yıl Ocak-Mart döneminde 1 milyar 825 milyon dolar olan uluslararası doğrudan yatırım girişinin 972 milyon doları elektrik, gaz ve su sektöründen, 196 milyon doları imalat sanayi sektöründen ve 178 milyon doları ise gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri sektöründen kaynaklandı.



2009 yılı Ocak-Mart döneminde nakit sermaye girişinin 1 milyar 634 milyon doları (yüzde 87,7'si) AB ülkeleri kaynaklı oldu.



Uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı 93’e indi



Geçen yıl Mart ayında 260 olan yeni kurulan uluslararası sermayeli şirket sayısı bu yıl Mart ayında 93'e, 49 olan yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki de 43'e düştü.



Yılın ilk çeyreğinde, kurulan yeni uluslararası sermayeli şirket sayısı toplam 436'yı, yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki 138'i ve şube sayısı da 11'i buldu.



Toplam 585 adet uluslararası sermayeli şirket, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ile imalat sanayi sektörlerinde faaliyet bulunuyor.



2009 yılı Ocak-Mart döneminde kurulan 585 uluslararası sermayeli şirketin 286 adedi AB ülkeleri, 112 adedi Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 101 adedi ise diğer Avrupa ülkeleri ortaklı şirketler oldu.

