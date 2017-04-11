Doğru Yaşam Vakfı'ndan Cumhuriyet'e Alternatif Nobel ödülü

Cumhuriyet gazetesine Alternatif Nobel ödülü veren Doğru Yaşam Vakfı, gazetenin yazar ve yöneticileri hakkındaki iddianameye tepki gösterdi. Açıklamada "Cumhuriyetçiler hakkındaki iddianame Türkiye’de demokrasiye karşı bir iddianamedir" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet gazetesine "cesur araştırmacı gazetecilik ve baskı, sansür, hapis ve ölüm tehditlerine karşı ifade özgürlüğüne bağlılık" nedeniyle Alternatif Nobel Ödülü veren merkezi İsveç’te bulunan Doğru Yaşam Vakfı (Right Livelihood Vakfı), gazetemizin yazar ve yöneticileri hakkındaki iddianameye tepki gösterdi.

"İddianame cehalet ve bilgisizlik dolu"

Yayımlanan basın açıklamasında geçen yıl Doğru Yaşam Ödülü’nü alan gazetenin yazar ve yöneticilerine karşı hem Türk hukuku hem de uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınmış ifade özgürlüklerini kullandıkları için cezalandırılmak istendiği belirtildi.

Vakıf Başkanı Ole von Uexkull’un “Cumhuriyet’in gazetecileri hakkındaki iddianame Türkiye’de demokrasiye karşı bir iddianamedir. Kritik önem taşıyan, ülkenin geleceği ile ilgili 16 Nisan’daki referanduma kısa süre kala, Türkiye Cumhuriyeti’nin sembolü olan bir kurumun gazetecilerine getirilen bu saçma suçlamalar özellikle rahatsız edicidir. Hapis cezaları sadece suç işleyenler için olmalıdır, onları haber yapanlar için değil” ifadelerine yer verildi. Açıklamada savcılığın 43 yıla varan hapis cezaları talep ettiği hatırlatılırken iddianamenin avukatlarımız görmeden önce hükümet yanlısı medyada yayımlandığına dikkat çekildi. Başsavcının iddianame ile “gazetecileri sadece mesleklerini yapmaları ve halkın menfaatine çalışmaları nedeniyle suçlamaya çalıştığı" kaydedildi.

"Suçlamaları çekin"

Vakıf, Birleşmiş Milletler Özel Raportörü David Kaye ve diğer önde gelen kuruluşların, Cumhuriyet çalışanlarının derhal bırakılması ve bütün suçlamaların geri çekilmesi çağrısına da destek verdiklerini vurguladı. Basın açıklamasında Birleşmiş Milletler Keyfî Alıkoyma Çalışma Grubu’nun, Aralık 2016’da Doğru Yaşam Vakfı’nın şikâyeti üzerine Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin tutuklanmasının uluslararası hukuka göre keyfi olup olmadığını soruşturduğu, konu hakkındaki kararını bu yıl içinde vermesi beklendiği de aktarıldı. Açıklamada gazetenin, Alternatif Nobel olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülü’ne layık görüldüğü de hatırlatıldı.