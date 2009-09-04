Doğru sütyen seçimi nasıl olmalı?

Doğru sütyen seçimi elbisenizin üzerinizde daha hoş durmasını sağlar. Peki doğru sütyen nasıl olmalıdır?

İçinize doğru sütyen giyerseniz, dekoltenizin durusu, kıyafetinizle bir bütün oluşturur. Bu nedenle doğru beden sütyen almaya ve sütyenleri doğru kıyafetlerle giymeye özen gösterin.

Daha zayıf görünebilirsiniz

Doğru sütyen ile en az bir kilo daha zayıf görünebilirsiniz. Düzgün ve üzerinize oturmuş bir sütyen, görüntünüzü, hatta duruşunuzu bile değiştirir. İçinizdeki sütyen sayesinde, giydiğiniz kıyafetin de üzerinizde istediğiniz gibi durmasını sağlayabilirsiniz. Yanlış sütyen seçiminde ise giydiğiniz kıyafet ne kadar güzel ve düzgün olursa olsun çirkin ve eğreti duracaktır.

Doğru beden

Sütyen bedenin yanlış olduğunu gösterecek belli işaretler vardır. Yanlış beden ile göğüslerinizin güzelliği tamamen kaybolur. Doğru bedenle ise sütyen takıyormuş gibi hissetmezsiniz bile.

Eğer omuz askıları omzunuzdan düşüyorsa ve sütyenin arkası vücudunuza oturmuyorsa sütyen bedeninize büyüktür. Sütyenin arka çizgisi, öndeki ile aynı hizada olmalıdır.

Sütyenin alt çizgisi, vücudunuzun içine girip rahatsız ediyorsa, vücudunuz kat kat oluyorsa, koltuk altında fazlalık oluşuyorsa ve göğüsleriniz fazlasıyla sıkıştıysa sütyen bedeninize küçüktür.

1. Kesinlikle rahatsız sütyenleri almayın.

2. Farklı ve yeni şekil sütyenleri deneyin.

3. Beyaz ya da siyahta takılı kalmayın. Sabit fikirli olmayın ve renkli sütyenler edinin.

4. Regl öncesi göğüsleriniz şişer. Normal zamanlarda giyecekseniz, bu dönemde sütyen deneyip almayın.

5. Sütyeniniz en uçtaki kopçadayken de rahat olmanız gerektiğini bilerek sütyen alın.

Yaş unsuru

20 yaşında, 40 yaşında ya da 60 yaşında aynı bedeni koruyor ve aynı göğüs ölçüsüne sahip olabilirsiniz. Yaşlandıkça göğüsler esnekliğini kaybederler. Dolayısıyla 20 yaşında her çeşit sütyeni giyebilirsiniz. Fakat 60 yaşında rahatsız etmeyen hafif kaldırıcı etkisi olan bir sütyeni tercih etmelisiniz.

Vücut şekli

Farklı vücut şekilleri, farklı sütyenler kullanmayı gerektirir. Dolayısıyla arkadaşınızda beğendiğiniz ve onda güzel duran bir sütyen size yakışmayabilir. Eğer uzun boyluysanız, omuz ve göğüs arasında kalan bölüm de uzun ve mükemmeldir. Dolayısıyla kısa boylu ve göğüs omuz aralığı dar olan birinden farklı şekilde bir sütyen takmaksınız.

Uzmanlar uyarıyor: Göğüslerinizi koruyun!

1. Yağ ve süt bezlerinden oluşan göğüsler yer çekiminin etkisiyle sarkabilirler. Dolayısıyla uzmanlar evdeyken ya da ev işi yaparken de sütyen takılması gerektiğini söylüyorlar.

2. Göğüslerinize duş esnasında ılık ve soğuk su şoku yapabilirsiniz. Bu sayede kılcal damarlar harekete geçer.

3. Sürekli yüz üstü yatmayın. Bu stil göğüslerde deformeye neden olabilir.

Vücut hatlarınız, sütyenin duruşunu etkileyecektir. O yüzden sütyen alışverişi yaparken modadan daha çok batlarınızı dikkate almalısınız.

Özen gösterin

Yürüyüş yaparken nasıl ki yüksek topuklu bir ayakkabı giymiyor, gideceğiniz her yer için özel ayakkabılar tercih ediyorsanız, sütyen seçiminize de dikkat etmelisiniz. Kendine özen gösteren her kadının ayrı bir sütyen dolabı olmalıdır. Sütyen dolabında mutlaka bulunması gereken parçalar ise şunlar olmalıdır:

* Straplez sütyen

* Günlük fonksiyonel sütyen

* Kalıplı sütyen

* Balensiz sütyen

* Halter şekilli sütyen

* Şık sütyen

Hamilelikte sütyen seçimi

Hamileliğiniz süresinde farklı bir sütyene ihtiyacınız olacağını unutmayın. Hamilelikten sonra ise yine emzirmeye yardımcı farklı şekillerde sütyenlere ihtiyaç duyacaksınız. Hamilelik boyunca göğüsleriniz ve göğüs uçlarınız büyüyecek ve dolayısıyla eski sütyenlerinizi kullanamayabilirsiniz. 75 C'den 80 D'ye bile çıkabilirsiniz. Hamilelik boyunca balenli sütyen kullanmayın. Özellikle pamuklu olanları tercih edin. Hatta pamuklu, sporcu sütyenlerini de kullanabilirsiniz. Doğum sonrasında ise çıtçıtlı ya da fermuarlı sütyenleri tercih etmeniz emzirme işlemi sırasında size kolaylık sağlayacaktır.

Sütyen ömrü

Genelde kadınlar yılda iki sütyen satın alır. Kullanılan sütyenin ömrü ise, düzenli kullanıldığını ve doğru yıkandığını düşünürsek, sekiz ya da en fazla on aydır. Çünkü sütyenlerin dikişleri oldukça fazladır ve likralı olduklarından suya girdikçe ya da giyildikçe şekilleri değişir. Eğer çamaşır makinesinde yıkayacaksanız, kumaştan bir yıkama torbasının içine atıp kısa programda yıkamayı tercih etmelisiniz.