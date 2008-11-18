Biricik Suden, TV'de kocası Alanson'a "Çok güzel bir eşiniz var. Ona uzaktan uzağa âşığım" diyen Cem Mumcu'ya "Doğru söylemiş; çirkin değilim ki" dedi..



Psikiyatr Cem Mumcu, Pelin Batu ve Harun Tekin ile birlikte sunduğu "Kısa Devre" programında, konuğu Mazhar Alanson ile gergin anlar yaşamıştı. Ancak yayına Cem Mumcu'nun "Çok güzel bir eşiniz var. Ben sizin eşinize uzaktan uzağa âşığım" sözleri damga vurmuştu.



İşte bu sözler üzerine Biricik Suden, "Doğru söylemiş sağ olsun. Çirkin değilim ki. Yalan söylememiş" dedi. Suden, kendisine ekrandan yapılan ilanı aşk üzerine eşi Mazhar Alanson'un "Adamın arabası var başkasının arabasına bakar. Adamın karısı var gider başkasının karısına... Senin kendinde olana şükretmen gerekiyor" şeklindeki sözlerini ise şöyle yorumladı:



'İyi niyetle söyledi’



"Cem Bey'in benimle ilgili sözleri iyi niyetle söylediğinden şüphemiz yok. Mazhar'ı ben orada gergin görmedim. Onun her zamanki hali. Yani o sözlerle takılıyor ona. İçeride programda da söyledi; 'takılıyorum sana' diye. Yazılı olarak okuyunca farklı olarak algılanıyor ancak izlenince öyle değil. Öyle bir gerginlik yok. Mazhar orada söylüyor 'Ben sevdiğime takılırım sana da takılıyorum' diye. Ben Cem Mumcu'yu hiç tanımam hayatımda karşılaşmadım."

