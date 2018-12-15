Doğru planlanırsa küresel ısınma mücadelesinde olumlu bir sonuç alabiliriz”

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Aralık (DHA) – Endişeli Bilim İnsanları Birliği’nden Alden Meyer, küresel ısınma kapsamında “tam istenildiği gibi olmasa da doğru planlandığı takdirde olumlu bir sonuç elde edilebileceğini” söyledi.

Küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi dönemine göre 2 derecenin altında kalmasının sağlanmasını öngören ve toplam 195 ülkenin imza atmasıyla dünyanın en geniş kapsamlı iklim anlaşması olarak görülen Paris İklim Anlaşması’nın gerekliliklerini yerine getirme amacıyla Polonya’da bir araya gelen temsilciler, henüz bir fikir birliği sağlayamadı.

Temsilciler, küresel ısınma sebebiyle zarar görmüş fakir ülkelerdeki zararı karşılama ve salınımları azaltma amacıyla karbon pazarı kullanımı konularında görüşmelere devam ederken, Cuma günü yayınlanacak yeni bir duyuruyla bir anlaşmaya varılması öngörülüyor.

Söz konusu duyuru planı, fakir ülkelere daha fazla esneklik sağlanması şartıyla her ülke için ortak bir kural kitabı içeriyor ve dünya genelinde bütün ülkelerin karbon salınımlarını azaltma taahhütlerini 2020 yılına kadar yerine getirmesini talep ediyor.

Görüşmeler devam ederken, Endişeli Bilim İnsanları Derneği’nden Alden Meyer, “Yalnızca ABD anlaşmadan çekilmeseydi bile tam istediğimiz gibi bir sonuç alamayacaktık fakat doğru planladığı takdirde, olumlu bir sonuç elde edebiliriz” dedi.