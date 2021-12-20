Doğru Partili Köyatası: Düşük ücret ve yüksek kura dayalı model ile Türkiye zenginleşmez, aksine fakirleşir

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Doğru Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası'nın ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini köşesinde aktardı. Geçtiğimiz hafta asgari ücrete yönelik artışı Dündar'a değerlendiren Köyatası, "Hem döviz kurundaki artışlar nedeniyle fakirleşiyor, hem de asgari ücretin kâğıt üstündeki artışı, ama gerçekteki düşüşü nedeniyle yoksullaşıyoruz." dedi.

Çin Modeli'nin sömür ekonomi modeli olduğunu aktaran Köyatası şöyle dedi:

"Düşük ücret ve artan döviz kuru ile Türkiye ihracatını artıracak ve ekonomik büyüme sağlayacak iddialarına gelince… Maalesef bu da ayakları yere basın gerçekçi bir yaklaşım değil. Düşük ücret ve yüksek kura dayalı model ile Türkiye zenginleşmez, aksine fakirleşir.

İhraç malları fiyatlarınız düşerken, ithal malları fiyatlarınız artıyorsa, yaptığınız ihracatla zenginleşmez, aksine yoksullaşırsınız. Yurt içinden yurt dışına gelir ve servet transfer edersiniz. Çin modelini bir yana bırakın. Bu tipik bir sömürge ekonomisi modelidir."

Asgari ücretin satın alma gücünün düştüğünü ifade eden Köyatası şunları söyledi:

"Asgari ücretteki gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı. Buna göre de brüt asgari ücret, Sosyal Güvenlik ödemeleri dahil, 4203 liradan 5879 liraya çıktı. Artış; yüzde 39… Asgari ücretteki vergi kalkınca, yüzde 50'lik artış yükünün 39 puanı işverene, kalan 11 puanlık kısmı da işverenden alınıp bütçeye, dolayısıyla toplumun bütününe yansıtılmış oldu. Gerek döviz kurundaki artışa, gerekse bağımsız ekonomistlerin hesapladığı yüzde 58 enflasyona baktığımızda, gerçekte asgari ücretin satın alma gücünün düştüğünü söylemek doğru bir tespit olur."

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