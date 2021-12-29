Doğru Parti lideri Serdaroğlu’ndan Erdoğan’a suç duyurusu

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, yurt dışındaki mal varlıklarının ve FETÖ ile ilişkisinin araştırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Rıfat Serdaroğlu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan hakkındaki suç duyurusu dilekçesinin yılbaşından sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştıracaklarını duyurdu. Serdaroğlu, açıklamasında, suç duyurusu dilekçesinin taslağına da yer verdi. Dilekçe taslağında şunlar kaydedildi:

“Bilindiği gibi; 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yasası’na göre, her türlü seçimle işbaşına gelen kamu görevlileri ve siyasi parti genel başkanları mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, şahsi malvarlığını ilgili makama verdiği gibi hem kamuoyuna açıklamış hem AKP Genel Merkez web sitesinde yayınlamıştır. Erdoğan’ın mal beyanında, tüm malvarlığının yurt içinde olduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan, ABD Temsilciler Meclisi, 435 üyesinin 413’ünün onaylamasıyla aldığı kararla Erdoğan’ın Türkiye dışındaki mal-para ve yatırımlarının belirlenmesine karar vermiştir. Bu konuda ABD basınında çok sayıda yazı-makale yazılmıştır. Avrupa’da ise Basler Zeitung, Blick, Neue Züricher isimli yayın organlarında seri halde yazılar yayınlanmıştır. Ayrıca Wikileaks belgelerinde ve Avrupa Sınır Tanımayan Gazeteciler Birliği belgelerinde, bu konuda çok sayıda belge yayınlanmıştır.

Sayın Başsavcı; Erdoğan 12’nci cumhurbaşkanıdır. Kendisinden önceki 11 sayın cumhurbaşkanı için dünyadaki hiçbir devlet böyle bir iddiada bulunamadı. Sadece bu iddia bile, Türk devletinin alnına sürülmüş kara lekedir. İddianın araştırılıp Türk devleti için bir tehdit ve utanç vesilesi olmaktan çıkartılması çok önemli bir devlet görevidir ve mutlaka yerine getirilmesi gerekir.

Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu’nun verdiği karara göre; FETÖ, silahlı bir terör örgütüdür. AKP ve Erdoğan, FETÖ ile 11 yıl ortak olarak çalışmışlar ve bu örgüt, Kozmik Oda dahil devletin en hassas birimlerine sızmıştır. Bu iddia, bizzat Erdoğan’ın ve bakanlarının beyanları ile defalarca kamuoyu önünde doğrulanmıştır. Ayrıca AKP’nin bu konuda herhangi bir milat koyma hakkı yoktur. Milat belirleme Türk mahkemelerinin yetkisidir. Ayrıca Türk milletinin bir tane miladı vardır. O da 29 Ekim 1923’tür.

İki konunun da araştırılıp dava konusu yapılması ve gerçeğin net olarak ortaya çıkarılması, Türk tarihi için elzemdir. Bu görev asla ihmal edilemez.”