Doğru Parti Genel Başkanı Serdaroğlu: Sayıştay raporları yok ediliyor

Doğru Parti Genel Başkanı Serdaroğlu, "Sayıştay Başkanı, denetçilere, 'Raporlarınızı elektronik sisteme girmeyeceksiniz' talimatı verdi! Nitekim, Ulaştırma Grup Başkanı bu talimat üzerine istifa etti. Son Sayıştay raporları yok ediliyor" paylaşımı yaptı.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, son yıllarda raporları tartışma konusu olan Sayıştay ile ilgili sosyal medya hesabından bir iddia ortaya attı.

Serdaroğlu sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Son Sayıştay Raporları Yok Ediliyor!

2021 denetimlerini tamamlayan Sayıştay Denetçileri, yüzlerce yolsuzluğu ortaya koyan raporlarını tamamladılar. Sayıştay Başkanı, denetçilere, “Raporlarınızı elektronik sisteme girmeyeceksiniz” talimatı verdi! Nitekim, Ulaştırma Grup Başkanı bu talimat üzerine istifa etti.

Sayıştay Başkanı’nın görevi yolsuzlukları kamuoyundan saklamak mıdır? Başkan, “Tüm raporlar kamuoyuna açıklanacaktır” açıklamasını yapmazsa, Doğru Parti tarafından tüm yolsuzluklardan sorumlu tutulacaktır. Devlette namuslu biri kalmadı mı?”