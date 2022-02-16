Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Köyatası: Bu millet 20 yılda 2 trilyon 384 milyar dolar vergi verdi, yetmedi; şimdi de yastık altındaki altınlarını istiyorsunuz!

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Doğru Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası'nın hafta sonu açıklanan yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması ve temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürülmesine ilişkin kendisine yaptığı değerlendirmeleri paylaştı.

Köyatası, yastık altı altınlara ilişkin olarak "Bu millet AKP yönetimine 20 yılda, 2 trilyon 384 milyar dolar vergi verdi, yetmedi! Bu millet size arazisini ve çocuklarının geleceğini bile verdi. Çoluğunun çocuğunun 25 yıllık geleceğiniipotek etti, köprü, otoyol, şehir hastaneleri için yandaş müteahhitlere 157 milyar dolar verdi, yetmedi! Bu milletin 80 yılda yaptıklarını 70 milyar dolara sattınız. Verilecek bir karış vatan toprağımız yok derken, Türkiye'nin yüzde 1.4'ü kadar araziyi, 115 milyon metrekarelik alanı yabancılara sattınız. Bu paraları çar çur ettiniz. Hiç biri yetmedi. Şimdi de yastık altındaki altınlarını istiyorsunuz!" dedi.

"Altınlar, Merkez Bankası'nın eksi 50 milyar dolara düşen rezervlerini bir nebze güçlendirecek"

Köyatası açıklanan sistemin nasıl işleyeceğine dair ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kuyumcular aracılığı ile bankalar vatandaşın getirdiği altının değerini ölçecek. Kaç gram, kaç ayar vs. olduğuna bakacak. Banka da vatandaşa altın karşılığı Türk Lirası hesabı açacak. Bu altınlar Merkez Bankası'na gidecek. Merkez Bankası bunları eritip külçe haline getirecek ve uluslararası rezerv niteliğini kazanacak. Böylece Merkez Bankası, eskiden sattığı 128 milyar dolar, Aralık ayından beri kur yükselmesin diye arka kapıdan sattığı dövizler nedeniyle iyice eriyen, eksi 50 milyar dolara düşen rezervlerini bir nebze olsun güçlendirecek. Vatandaş isterse altınını tekrar ziynet olarak geri alabilecek."

"Tarımı perişan ettikten sonra KDV'yi yüzde 1'e düşürseniz ne olur?"

KDV indirime ilişkin olarak ise Köyatası, hükümetin tarım politikalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Gıda maddelerindeki artışın temel nedeni devletin zam yaptığı mazot, elektrik, doğal gaz… Seralarda ısınma doğalgaz ve elektrikle yapılıyor. Sulama da elektrikle yapılıyor. Gübreye yapılan zamlar yüzde 350 ile yüzde 700 arasında… Gübresizlikten bu sene buğday ve bakliyat fiyatları daha da artacak. Sebze-meyveler, dolarla koruma altına aldığınız Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden fahiş fiyatlarla geçiyor ve üstüne üstlük iki günde bir mazota zam geliyor. Kış sebzesi olan karnabaharın el kadarı bile 13-15 lira arasında. Marul 15, maydanoz 6 lira… Soya ekimini yok ettiniz. Sonucunda en ucuz hayvansal protein yumurta ve tavuk eti fiyatları aldı başını gitti. Bir yumurta 2.5 lira

Tarımı perişan ettikten sonra gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşürseniz ne olur?"

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