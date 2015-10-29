Doğru müzik tercihi 'hangover'la başa çıkmaya yardımcı oluyor

Amerika’daki New York Headache Centre tarafından yapılan bir araştırma müziğin hangover (alkol almanın veya diğer keyif verici maddeleri tüketmenin ardından yaşanan rahatsızlık verici durumu ifade eden argo terim) için en iyi tedavi olduğunu gösteriyor. Tabii ki, müzik tek başına yeterli bir tedavi demek değil ancak geleneksel ilaçların yanında kullanıldığında oldukça etkili bir işlev gördüğü kanıtlandı.

Headache Centre’dan bazı uzmanların açıklamasına göre doğru ezgiler içki kaynaklı acıları hafifletebiliyor. Kurucu ve Direktör Alexander Mauskop, “Müziğin fiziksel ve tüm psikolojik ağrı türleri için işe yaradığına dair güçlü kanıtlarımız var,” dedi. “Hangover denilen şeyin bütün bu acılardan farksız olduğunu düşünmemiz için bir neden yok. Müzik belki morfin kadar güçlü değil ama Tylenol kadar iyileştirici etkiye sahip.”

Bilimfili.com’da yer alan habere göre,müziğin özelliklerinden biri, bizi oyalayarak acıdan uzaklaştırması. Sizi daha iyi bir moda sokan ya da daha iyi hissettirecek şarkıları düşünmeye başlayabilirsiniz. Bugüne kadar birçok çalışma müziğin mide bulantısı hissini azalttığını ortaya koymuştur. Mide bulantısı ise alkol aldıktan sonra hissedilen en talihsiz yan etkilerden biridir.

Eski American Academy of Pain Medicine, şimdiki PRA Health Sciences başkanı Lynn Webster “Hangover ve migreni bazı yönlerden çok benzer buluyorum. Örneğin ikisi de fazla şiddetli şeylere maruz kalmaktan kaçar, yüksek ses gibi,” dedi. “Ancak bu ses dikkatinizi dağıtabiliyorsa, teorik olarak, kişiye bir parça rahatlama da sağlıyor.”

Dahası, müziğin kişinin modunu yükseltmek, motivasyonunu arttırmak ya da uyku getirmek gibi bazı özellikleri de var. Ve bu biyolojik taktikler hangover’ın etkilerini savuşturmak için geçerli sayılabilir.

Online bir dergi olan Mental Floss yazarı Roma Panganiban yeni bir çalışmayı işaret ederek, migren hastalarının heavy metal ve dubstep de dahil olmak üzere birçok müzik türünü acılarını indirmek için kullandıklarını söylüyor. Bu durum, baş ağrısının müzik esnasında ortaya çıkan titreşimler tarafından tedavi edilebildiğini gösteriyor. Klasik müzik de elbette bu konudaki başlıca tedavilerden biri.

Aslında bu çalışmalardan hiçbirinde hangover’a bilimsel anlamda derinlemesine bakılmadı. Ancak; acı veren baş ağrıları ve kusma hissi gece boyunca içen birinin hissettiği en güçlü yan etkiler olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, gelecek sefer bu talihsiz anları yaşarken, bir bardak suyun yanı sıra kulaklıklarınızı da etkin bir biçimde kullanmanız tavsiye ediliyor. Daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz. Aslında her şeye çare olarak görülen müzik çok sarsıcı pişmanlıklarda bile işe yaramakta. Müzik her derde deva ya da müzik ruhun gıdası diye boşuna söylenmiyor. Keyifli dinlemeler