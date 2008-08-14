Doğru kıyafeti seçin

Kadınların giyim konusunda ne kadar hassas olduğu bilinen bir gerçek. Uzmanlar güzel giyinmek isteyenlerin, vücut tipine uygun kıyafetler seçmelerini öneriyor...



Her gün ayna karşısına geçip, ne giyeceğinize karar veremiyor musunuz? Vücut şeklinize en uygun giysilerin hangileri olduğunu biliyor musunuz? İster toplu, ister hamile, ister minyon olun, size uygun bir stil mutlaka vardır. İşte farklı vücut şekillerine uygun giyim önerileri:



Şişmansanız, stilinizi bulun



Toplu kadınlar genellikle bol giysiler ve gösterişsiz renklerle vücutlarını saklamak eğilimindedir. Ancak bunun yerine üzerinize oturan, göğüs ve kalçalarınızı saran giysileri tercih edin. Özellikle de 50'lerin tarzındaki geniş etekler ve üzerinize oturan üstler. Vücudunuzun beğendiğiniz yanlarını öne çıkarmak için aksesusar kullanın. Unutmayın, bol kesimli giysiler sizi daha da hımbıl gösterir. Üzerinize oturan tok kumaşlar daha şık durur. Mutlaka gerekli olanlar: Üzerinize oturan bir palto, korse seklindeki üstler. Rahat, yüksek topuklu bir ayakkabı, hem uzun gösterir, hem de yürürken salınmanızı sağlar.



Minyon olanların dikkatine



Bu tip vücuda sahip olanlar için en önemli şey, giysilerinizin üzerini oturmasıdır. Tek renk giyinmek ve koyu renkleri seçmek modern bir görünüm ve bütünlük sağlar. Minyonlara en çok kısa etekler yakısır. Uygun çorap ve ayakkabı boyunuzun da daha uzun görünmesini sağlar. Farklı renk ve tarzlar yerine, sade ve tek bir renk kullanın. Mutlaka gerekli olanlar: Diz üstü etekler, üzerinize oturan kazaklar. Pantalonlarla giymek üzere az topuklu botlar, üzerinize uygun boru paça pantalonlar.



Jennifer Lopez tarzı



Armut olarak tanımlanan vücut şekli, gerek Beyonce, gerekse Jennifer Lopez sayesinde beğeni toplayan bir vücut tipidir. Yani üstü ince ama basen ve poposu olan bir vücuda sahipseniz, kabarık eteklerden ziyade, üzerinize oturan ve düz inen etekleri tercih edin. Özellikle çok yüksek topuklu çizme ve ayakkabılar, size uygundur. Göğsünüzü ortaya çıkartmak için korse tipi üstler, tam size göre. Mutlaka gerekli olanlar: Boru paça pantalonlar harika durur ama bel kısmında esneme yapıp açılmamasına dikkat edin. Alt ve üst dengesini sağlamak için gögüslerinizi kaldıran balkonet tarzı sütyenler. Koyu renk bir etek ki bunu her şeyle giyebilirsiniz.