Doğru insanı bulma ihtimali 285 binde 1

T24- İngiltere'de bir üniversitede matematik öğretmenliği yapan Backus yalnız olmanın bilimini matematiğe döktü. En iyi eşinizi bulmanın olasılığı 285 binde 1'e denk geliyor...

Warwick Üniversitesi'nde matematik öğretmenliği yapan Peter Backus insanların neden yalnız kaldığını bilimle bulmaya çalıştı. Üç yıllık yalnızlığı sonrasında "Neden Bir Kız Arkadaşım Yok" adlı tezin yazan Backus'a göre doğru insanı bulma şansınız 285 binde 1'e denk geliyor.

Backus bu tezinde dünya dışı yaşam arayışında kullanılan Drake Denklemi'nden yararlanmış.

Sonuçlar da İngiliz bekarlar için hiç de umut vaadetmiyormuş. 30 yaşındaki Backus, İngiltere'de yaşayan 30 milyon kadından sadece 26 tanesinin kendisine uygun olduğu sonucuna varmış.

Denklem yaşları 24 ila 34 arasında olan, Londra'da yaşayan, bekar kadınları baz almış. Durum böyle olunca da Backus'un şansı oldukça düşmüş.

Ekonomi uzmanı Backus, "Muhteşem bir ilişki yaşama olasılığım olan sadece 26 kadın var. Bir gece dışarı çıkmamda onlardan biriyle tanışma şansım yüzde 0.0000034. Bu da 285 binde 1'e denk geliyor" dedi.

Sadece kriterlerini değiştirdi

Drake Denklemi "N = R* x Fp x Ne x Fi x Fc x L" dir. N iletişim kurmayı umabileceğimiz uygarlıkların sayısı, R* Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız oluşma sıklığı, Fp bu yıldızlardan kaç tanesinin gezegene sahip olduğu, Ne bu gezegenlerden kaç tanesinin yaşama elverişli olduğu, Fl yaşama elverişli gezegenlerin kaçında yaşamın oluştuğu, Fi bu gezegenlerin kaçında akıllı yaşamın oluştuğu, Fc bu gezegenlerin kaçında iletişim kurma yetisine yahut isteğine sahip ırkların varlığı L bu tür bir uygarlığın umulan yaşam süresidir. Profesör Frank Drake, galakside 10 bin yaşam formu olabileceğini tahmin etmişti.

Backus orijinal denklemi hayalindeki randevu kriterleriyle değiştirdi; kadınların onu çekici bulma olasılığı ve yaşları 24 ila 34 arasında değişen Londralı kızlar gibi kriterleri kullandı.

Backus, "Sonuçlar aşk arayan insanlar için iç karartıcı gözükebilir ama bekarlar iyi yönünden bakmalı; bu sizin suçunuz değil" dedi. Tezin tamamına üniversitenin internet sitesinden ulaşılabilir