Doğru evyeyi nasıl seçersiniz?

1. Gömme eviyeler:

Gömme eviyeler en sık rastlanılan eviye türleridir. Bu tarz eviyeler tezgâhın içinde kesilen oyuklara yerleştirilir. Eviyenin tezgâhın üstünü kenarlardan sarması gerekir.



2. Köşe eviyeler:

Köşe eviyeler genellikle gömme tarzda olur. Gideri lavabo ile doğru bir açı yapacak şekilde konumlandırılmalıdır. Bu tarz eviyeler genellikle küçük ve dar mutfaklar için idealdir. Ayrıca köşe alanları kullanımlı hale getirirler.



3. Tezgâh altına konumlandırılan eviyeler:

Bu eviyeler tezgâh seviyesinin altında monte edilir. Lamine tezgâhlar için çok ideal değildirler. Çünkü ahşap malzeme tezgâhın yanlarından su alabileceğinden lamine malzeme çok çabuk bozulabilir. Taş, mermer gibi sert yüzeylerde bu tarz eviyeleri kullanmanız çok daha uygun olacaktır.



4. Tezgâh üstü eviyeler:

Bu tarz eviyeler tezgâhların direkt üzerine oturtulur. Gider borusu ise tezgâhın üzerinden açılan bir delik ile bağlanır.



5. Seramik eviyeler:

Seramik eviyelerin ön tarafları genellikle açıktır. Tezgâh üzerine oturtulabildikleri gibi, tezgâh seviyesinin altına da monte edilebilirler. Seramik olduklarından kullanırken daha dikkatli olmanız gerekebilir. Özellikle üzerine ağır bir cisim düşmemesine dikkat etmelisiniz.



6. Modüler eviyeler:

Bu tarz eviyeler seramik ya da paslanmaz çelik olabilir. İstediğiniz alanda örneğin bağımsız bir dolabın üzerine dahi oturtma şansına sahipsinizdir.



Çelik evye temizliği

Eviyelerin üzerinde oluşan kirler, su ve deterjan uygulaması ile kolaylıkla temizlenir. Ancak su ve deterjanla yapılan bu temizlik, bazen paslanmaz çelik yüzeylerde kireç lekelerine neden olabilir. Eviye yüzeyinin kullanım ve temizlik sonrası kurulanması hem normal lekelere hem de kireçli suların damlalar şeklinde iz bırakmalarına fırsat tanımamak için etkili bir yöntemdir. Kireç lekelerine karşı ılık su-sirke karışımı da kullanılabilir.



Malzeme seçerken



Paslanmaz çelik: En fazla çeşidi ve boyutu olan malzemedir. Fiyatları ise kullanılan çeliğin kalitesine göre değişir. Sağlam bir malzemedir. Aynı zamanda da son derece hafif, hijyenik, ısı ve kire karşı dayanıklıdır. Temizlenmesi de çok kolaydır. Buna karşılık çok çabuk çizilebilir olması dezavantajıdır.



Seramik: Seramik hamurunun pişirilmesi ile elde edilir. Bazen porselen de olabilir. Kire ve ısıya karşı dayanıklıdır. Ancak üzerine ağır bir cisim düşürürseniz kırılabilirler. Kireç önleyici temizleyicilerle temizleyin.



Corian: Bu tarz yüzeyler üzerlerinde bağlantı yeri olmadığından pürüzsüz görünürler. Ayrıca paslanmaz çelik ve Corian malzemenin birlikte kullanıldığı eviyeler de bulunuyor. Temizlenmesi son derece kolaydır. Ilık sabunlu su ile temizlemeniz yeterlidir. Aynı zamanda darbelere, ısıya ve lekelere karşı dayanıklıdırlar. Üzerindeki çizikler zımpara ile giderilebilir.



Aklınızda Bulunsun:

Keskin yüzeyli aletleri seramik evyeler üzerinde bırakmayın, çünkü bu tarz ürünler onlara zarar verebilir



Evim Dergisi