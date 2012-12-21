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Bilim / Teknoloji

'Doğru erkek' artık cepte

Japonya'da oyunlar için ayrılan bir blogta, ‘han-kura' takma adını kullanan bir ofis çalışanı, ‘Oyunda, yalnız bir kadınsınız ve bütün erkeklerin dikkati sizin üzerinizde' dedi

21 Aralık 2012 22:31

Akıllı telefon ve oyun programıyla kadınlar artık canlı bir erkek olmadan, seçtikleri ‘Bay Doğru’ ile güvenli bir ilişki yaşayabilecek.

Japonya'da son zamanlarda aşk oyunları çok popüler oldu.

Örneğin bir oyunda, kaçırılmaktan kurtarıldıktan sonra, başbakanın kızı olduğunuzu ve hayatınızın sürekli tehlikede olduğunu fark ediyorsunuz. Bir grup yakışıklı korumayla tanıştırılıyorsunuz ve 24 saat sizi koruyacak kişiyi aralarından seçmeniz gerekiyor.

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Bu oyunlar için ayrılan bir blogta, ‘han-kura' takma adını kullanan bir ofis çalışanı, ‘Oyunda, yalnız bir kadınsınız ve bütün erkeklerin dikkati sizin üzerinizde' dedi.

Oyunlarda erkekler, ince yapılı  tipik Japon çizgi roman karakterlerine dayanıyor. Oyunun kahramanı, kahraman prenslerin arasından istediğini seçiyor ve onunla hikayeye uygun şekilde ilişki kuruyor.

 

Zaman ve enerji yok, ilişki var

 

Modern kadınlar ve ilişkileri üzerine bir roman yazmış olan Kana Shimada, akıllı telefonlarla oynanabilen bu oyunların en çok 30'lu yaşlarındaki çalışan ve erkek arkadaşı bulunmayan kadınlar arasında popüler olduğunu belirtti.

Shimada, yoğun çalışan kadınların gerçek bir ilişkiye zaman ve enerji ayıramayacakları düşüncesinde olduklarına dikkat çekerek, "oyunların, kadınlara gerçek bir ilişkideki iniş ve çıkışları hissettirebildiğini" sözlerine ekledi.

Yano Araştırma Enstitüsü'ne göre, bu tür "aşk konulu simülasyon oyunları"nın 2011 yılındaki satışları yüzde 30,4'lük artışla 177 milyon 300 bin dolara ulaştı.

‘Han-kura' isimli kullanıcı, bu oyunların bu kadar popüler olmasının en önemli nedeninin kullanıcıların diğer insanlar farketmeden diledikleri gibi oynayabilmeleri olduğunu ifade etti.

(Deutsche Welle Türkçe)

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