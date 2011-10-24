-Doğru bir tavır TBMM (A.A) - 24.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, BDP'nin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında verdiği gensoru önergesini geri çekmesini, ''doğru bir tavır'' olarak değerlendirdi. Çiçek, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. BDP'nin gensoru önergesini geri çektiğinin anımsatılması üzerine Çiçek, BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan'ın kendisini aradığını belirtti. Çiçek, bunun doğru bir tavır olduğunu ifade ederek, ''Bu ortamda bu işlerin konuşulması çok da sağlıklı olmazdı'' dedi. Çiçek, çarşamba günü terörle ilgili genel görüşmenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise ''Diğer gruplarla görüşüyoruz. İçtüzük imkan verirse, bir çözüm bulmaya çalışıyoruz'' karşılığını verdi.