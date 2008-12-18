T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Doğru bilinen yanlışlar

Şekerin çocukları hiperaktif yaptığını düşünenlerden misiniz? Bir kez daha düşünün, çünkü bunlar doğru bildiğimiz yanlışlar.

18 Aralık 2008 02:00

Kendinizi nasıl sıcak tutabileceğini biliyor musunuz ya da şekerin çocukları hiperaktif yaptığını düşünenlerden misiniz? Bir kez daha düşünün, çünkü bunlar doğru bildiğimiz yanlışlar.

Birçok ebeveyn bir kutu Cola’nın ardından çocuklarının ne yapıp ettiğini izlemeye başlar. Ama ABD’li çocuk sağlığı uzmanları, hiperaktivite gibi durumlarla fazla şekerli yiyeceklerin bir ilgisi olmadığına ilişkin kanıtlar bulduklarını söylüyor.

Ya da kışın şapka takmanın vücut sıcaklığını koruduğu, çünkü insan vücudunun en çok ısıyı başından kaybettiği söylenegelmiştir. Uzmanlara göre bu da yanlış bir kanı. Bu şehir efsanesi de ordu için Kuzey Kutup bölgesinde yapılan bir deneyin sonuçlarına dayanıyor sadece.

Uzmanlar, bu gibi mit haline gelmiş konularda bir kez durup düşünmeye davet ediyor.

Bu konudaki makale, İngiltere Tıp Dergisi’nin Noel sayısında yayınlandı.

(AA)


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24