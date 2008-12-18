Doğru bilinen yanlışlar

Kendinizi nasıl sıcak tutabileceğini biliyor musunuz ya da şekerin çocukları hiperaktif yaptığını düşünenlerden misiniz? Bir kez daha düşünün, çünkü bunlar doğru bildiğimiz yanlışlar.



Birçok ebeveyn bir kutu Cola’nın ardından çocuklarının ne yapıp ettiğini izlemeye başlar. Ama ABD’li çocuk sağlığı uzmanları, hiperaktivite gibi durumlarla fazla şekerli yiyeceklerin bir ilgisi olmadığına ilişkin kanıtlar bulduklarını söylüyor.



Ya da kışın şapka takmanın vücut sıcaklığını koruduğu, çünkü insan vücudunun en çok ısıyı başından kaybettiği söylenegelmiştir. Uzmanlara göre bu da yanlış bir kanı. Bu şehir efsanesi de ordu için Kuzey Kutup bölgesinde yapılan bir deneyin sonuçlarına dayanıyor sadece.



Uzmanlar, bu gibi mit haline gelmiş konularda bir kez durup düşünmeye davet ediyor.



Bu konudaki makale, İngiltere Tıp Dergisi’nin Noel sayısında yayınlandı.



(AA)





