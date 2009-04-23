Doğru beslenerek yaza sağlıklı girin

Yaza daha sağlıklı ve fit girmek için doğru beslenmenin çok önemli olduğunun altını çizen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Zehra Akören, “Yaza girerken metabolizmanın çalışması da değişir. Doğru beslenmeyle metabolizma daha çok çalışır, cilt güzelleşir” diyor.



Metabolizmanın daha hızlı çalışması ne demek?



Metabolizmanın çalışması, yaşa, boya, cinsiyete, gündelik aktiviteye göre değişir. Beslenme karın doyurmak değildir. Beslenme vücudun ihtiyacı olan 40 çeşit besini gün içinde almak demektir.



Bahara girerken beslenme listesinde neler olmalıdır?



Öncelikle mevsim değişikliklerinde baharatlardan ve otlardan faydalanmak gerekir. Otlar ve baharatlar kanımızın temizlenmesini sağlar.



Bahar aylarında beslenme listemizde sebze ve meyvelerin olması çok önem taşır. Sebze ve meyveler betakaroten ve mikro besin öğeleri, vitaminler ve antioksidanlar içerir. Betakaroten cildimizin güzelleşmesi ve parlaklığı için çok önemlidir. Dolayısıyla öğünlerimizde gökkuşağı gibi bir salata olması hem sindirim sistemi, hem de cildin yenilenmesi için çok yararlıdır.



Baharda çıkan enginar da karaciğerin en iyi dostudur. Özellikle karaciğer rahatsızlığı olanlar 31 gün, buharda pişmiş birer enginar tüketsin.



Beslenme listemizde olmaması gerekenler ve yapılan hatalar nelerdir?



Öğün sırasında taze sıkılmış meyve sularını içmek doğru değildir. Meyve suları ara öğünlerde alınmalıdır. Çünkü yemekle kalori alınıyor, meyve suyundan ise ekstra kalori alınıyor. Fazla kalori almak hiperglisemiye yani kan şekerinin hızla yükselmesine neden olur. Fazla yükselen şeker, fiziksel aktiviteyle yakılamıyorsa öncelikle karın bölgesinde yağa dönüşerek kilo alımını tetikler.



Öğün esnasında enerjisi fazla besin tüketmek yorgunluk, halsizlik ve uyku hali yapar. Öğünlerde hacim olarak büyük, besin değeri yüksek, enerji değeri düşük gıdaları tercih etmek daha sağlıklıdır.



Beyaz değil esmer seçin



Gece yatmadan önce süt ya da yoğurt gibi kalsiyumlu bir gıda almakta yarar var. Çünkü kalsiyum emilimi gece fazlalaşır. Kalsiyum sinir sistemini onardığı için kalsiyumlu gıda almak, daha derin bir uyku sağlar.

Beyaz pirinç yerine rafine edilmemiş esmer pirinç; beyaz ekmek yerine çavdar ekmeği tercih edilmelidir. Tabii ki bu öneriler sağlıklı bireyler içindir.



Sindirimi zor olduğu için kırmızı eti özellikle orta yaş grubu üstü, akşam yerine fiziksel aktivitenin daha yoğun olabileceği öğlen öğünlerinde tüketilmesinde yarar vardır.

Bol sıvı veya sıvı içeren gıda almaya özen gösterilmeli. Bu daha çok su içmek demek değildir. Aldığımız gıdalarda bulunan su, su ihtiyacımızın önemli bir bölümünü karşılayabilir.

