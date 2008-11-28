Doğru ayakkabıyla parmaklarınızı koruyun

Kadınların kendilerine en çok ayak başparmaklarındaki eğrilik nedeniyle başvurduklarını belirten İstanbul Ortopedi Merkezi'nin doktorlarından Op. Dr. Ceyhun Tekin, Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, başparmağınızı eğrilikten nasıl koruyabileceğinizi anlatıyor:* Ayakkabı seçimine dikkat edilmelidir. Günlük kullanımda, dış görünümden çok rahatlığa önem verin.* Topuğu üç-dört santim olan ayakkabılar, ayak sağlığı için idealdir.* Günlük kullanım için tercih edilen ayakkabının sivri burunlu olmamasına dikkat edilmelidir.* Genetik eğilim varsa, deformasyon kaçınılmazdır. Ama doğru ayakkabı seçimi ile bu deformasyonun hızlı ilerlemesi engellenebilir.