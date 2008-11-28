Doğru ayakkabıyla parmaklarınızı koruyun

Günümüzde insanların ayak bakımı ve ayaklarının güzelliği konusunda belli bir hassasiyete sahip olduğunu belirten ortopedi uzmanları, özellikle kadınların bu konuda çok duyarlı olduğunu söylüyor.
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Kadınların kendilerine en çok ayak başparmaklarındaki eğrilik nedeniyle başvurduklarını belirten İstanbul Ortopedi Merkezi'nin doktorlarından Op. Dr. Ceyhun Tekin, Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, başparmağınızı eğrilikten nasıl koruyabileceğinizi anlatıyor:
* Ayakkabı seçimine dikkat edilmelidir. Günlük kullanımda, dış görünümden çok rahatlığa önem verin.
* Topuğu üç-dört santim olan ayakkabılar, ayak sağlığı için idealdir.
* Günlük kullanım için tercih edilen ayakkabının sivri burunlu olmamasına dikkat edilmelidir.
* Genetik eğilim varsa, deformasyon kaçınılmazdır. Ama doğru ayakkabı seçimi ile bu deformasyonun hızlı ilerlemesi engellenebilir.