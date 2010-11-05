T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, Kosova temaslarının ikinci gününde Priştinelilerle kahvaltıda buluştu.





Priştine Üniversitesi’nde onuruna verilen fahri doktora törenine katılan Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı’na geçerek Cumhurbaşkanlığı’na vekalet eden Meclis Başkanı Yakup Krasniçi’yle görüştü. Krasniçi, Erdoğan’a, Kosova’nın en önemli nişanı olan altın “bağımsızlık nişanı” takdim etti. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





‘Doğmamış çocuğa don biçilmez.’



Başbaşa görüşmenin ardından Erdoğan ve Krasniçi ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Kosovalı gazeteciler, kuzey sınırında Sırbistan’la devam eden sınır anlaşmazlığına gönderme yaparak Erdoğan’a, “Kosova’nın kuzeyinde egemenlik sorunu var. Sırplar memnun değil. Balkanlar’da sınır değişimi olursa Türkiye’nin etkisi ne olabilir?” sorusunu yöneltti. Erdoğan, “Bizde bir söz var, ‘Doğmamış çocuğa don biçilmez.’ Ortada bir iddialı tablo, önümüze gelmiş bir şey de sözkonusu değil. Gelirse girişimlerimizi ortaya koyarız. Tekliflerimizi yaparız. Bölgenin barışı adına atılması gereken adımları atarız. Artık Kosova’yı da bölgeyi de daha fazla yoracak adımlar atılmamalı” dedi.



Yakup Krasniçi de toplantıda, “Doğu Avrupa’da, Türkiye’nin de içinde yer alacağı yeni bir ortaklığın kurulmasını istiyoruz. Erdoğan ve Türk siyaseti, Kosova ve Sırbistan arasında yeni diyalogların açılmasında etkili olabilir” diye konuştu.





Güçlü ve cesur lider



Başbakan Tayyip Erdoğan’a Kosova seyahatinin ikinci gününde Priştine Üniversitesi’nce fahri doktora unvanı verildi. Kürsüye, “Dünyanın en güçlü ve cesur lideri” anonsuyla çağırılan Erdoğan, törendeki konuşmasında, “21. yüzyılda artık sembol savaşlarının yeri yoktur” dedi. Törenin yapıldığı salonda kısa süreli elektrik kesintisi olunca, korumalar ellerini bellerindeki silahlarına atarak tetikte bekledi.