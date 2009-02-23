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Yaşam

Doğmamış bebeğin ölümüne suç duyurusu

7 aylık hamile eşi çocuğunu kaybedince, baba hastaneden şikayetçi oldu.

23 Şubat 2009 02:00

7 aylık hamile eşi çocuğunu kaybedince, baba hastaneden şikayetçi oldu.

Arslan Demirel adlı kişi, 7 aylık hamile eşiyle gittikleri hastanede henüz doğmayan bebeklerinin ölmesinde ihmalleri bulunduğu iddiasıyla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği doktorları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, 7 aylık hamile olan Selcen Demirel ve eşi Arslan Demirel'in, bebeğin hareketlerinin ağırlaşması üzerine doktorları A.F.A'ya telefon açtıkları, doktorun yönlendirmesiyle Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine gittikleri anlatıldı.

Doktorların, hastanede hamile kadına serum verdikten sonra, "bebeklerinin hareketlerinin arttığı ve serumun etkisiyle daha iyi olduğunu söyledikleri" savunulan dilekçede, yetkililerin, gece 3 serum verilen Selcen Demirel'i sabah gönderilmek üzere hastanede gözetim altında beklettikleri kaydedildi.

Nöbetçi doktorun, saat 04.30 civarında Selcen Demirel'in yanından ayrıldığı öne sürülen dilekçede, sabah görevi devralan doktor ve diğer personelin tetkiklerinin ardından anne karnındaki bebeğin yaşamadığının açıklandığı savunuldu.

Dilekçede, bebeğin ölmesinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği doktorları ile bebeğin doktoru A.F.A hakkında ceza davası açılması talep edildi.

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