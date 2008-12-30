'Doğmamış' 9 Ocak'ta korkutacak

Senaryosunu yönetmenliği de üstlenen David Goyer'in yazdığı filmin yapımcılığını Michael Bay, Andrew Form ve Brad Fuller gerçekleştirdi.Odette Yustman, Cam Gigandet, Gary Oldman, James Remar, Jane Alexander ve Idris Elba'nın rol aldığı filmde, bedenine şeytani bir ruhun girmesiyle kabuslar dünyasına sürüklenen ve sevdiği insanlar için bile tehlike haline gelen genç bir kadının öyküsü anlatılıyor.''Casey Beldon (Odette Yustman), kendisini çocukken terk eden annesinden nefret etmektedir. Ancak açıklanamaz birtakım olaylar meydana gelmeye başlayınca annesinin neden terk ettiğini anlamaya başlar. Sonunda hayaletin uyanık saatlerine de egemen olması üzerine çareyi spiritüel olaylar danışmanı Sendak'a (Gary Oldman) başvurmakta bulur.Sendak'ın yardımını alan Casey, ailesi üzerindeki lanetin kökeninin Nazi Almanyası'na kadar uzandığını keşfeder. Herkese ve her şeye yerleşebilme yeteneğine sahip olan bir yaratık, bedenleri ele geçirdikçe daha da güçlenmektedir. Lanetin ortadan kalkması için tek şansı, dünyanın ötesinde henüz doğmamış birisi tarafından açılmış olan bir giriş kapısını kapatmaktır.''