Doğduktan 30 dakika sonra kalp ameliyatı oldu

T24- Samsun'da ‘mor bebek’ hastalığı olarak da bilinen ‘siyanotik kalp hastalığı’ ile dünyaya gelen kız bebek, doğduktan 30 dakika sonra kalp ameliyatını alındı.
Akciğer damarı ile şah damarının yer değiştirdiği tespiti yapılan bebek, 4 saat süren operasyonla hayata tutundu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi
öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Sungur, bunun ender görülen bir
hastalık olduğunu belirterek, “Yapılan operasyonla akciğer ve şah damarlarının yerini değiştirdik” dedi.
Samsun'un Terme İlçesi'nde oturan 35 yaşındaki Ayşe ve 37 yaşındaki Hüseyin Akay çiftinin kız bebeklerinin, anne karnındayken ultrasonla yapılan kontrollerinde kalp rahatsızlığı
olduğu tespit edildi. OMÜ Kadın ve Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tayfun Alper tarafından sezaryenle dünyaya getirildi.
‘Mor bebek’ hastalığıyla 3
kilo ağırlığında doğan bebek, doğduktan 30 dakika sonra da Çocuk Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından ameliyata alındı. Doğuştan akciğer ve şah damarları yer değiştirmiş olarak dünyaya gelen bebek, 4 saat süren operasyonla hayata döndürüldü.
Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Sungur, bunun halk arasında ‘mor bebek’ olarak bilinen bir hastalık olduğunu söyleyerek, şunları anlattı: “Bu ender görülen bir vaka. Anne karnındayken tanı konuldu. Doğduktan hemen sonra ameliyata alındı. Bu tür vakalarda doğduktan 1 hafta içerisinde müdahele edilmesi gerekir. Süre
geçilirse yaşama şansı olmuyor. Bebek doğduktan 30 dakika sonra elimize geldi. Tekrar teşhisini koyduk. Akciğer damarı ile şah damarının yer değiştirdiğini tespit ettik. Hemen ameliyata alarak damarların yerini değiştirerek düzelttik. Operasyon çok başarılı geçti. Şu anda sağlık durumu çok iyi. 1 hafta sonra anne sütüyle beslenmeye başlayabilir.” Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ferşat Kolbakır ise “Bebeğin doğar doğmaz amelilata alınması yaşaması için önemliydi. Kalpten çıkan damarlar ters olarak çıkmıştı. Bu çocukların normal şartlar içiresinde müdahale edilmezse yaşama şansları yok. Müdahale edilmesi dumurunda yaşama şansları var. Damarları düzeltildi. Operasyon 4 saat sürdü” dedi.
Kadın ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tayfun Alper ise ultrasyonla bu tür vakaların tespitini ve teşhisini yapmalarının mümkün olduğunu belirterek, ultrasonla durumu farkettiklerini ve kalp damar cerrahisi ile temasa geçerek süreci çok
iyi değerlendirerek bebeği sağlığına kavuşturduklarını dile getirdi.
Babası Almanya
'da işçi olarak çalışan bebeğin sağlıklı olduğu haberi annesi Ayşe Akay'a bildirildi. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren annenin aldığı güzel haberlerle moral bulduğu belirtildi.