Doğduğu ilçenin ‘en üstün kızı’ olacak

Oscarı ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, küçükken Alcobendas'ta televizyon karşısına geçerek Oscar ödül törenlerini heyecanla seyrettiğini ve Oscar törenine katılmayı "gerçekleşmesi imkânsız bir düş, bir delilik gibi gördüğünü" anlatan Penelope, ödülünü aynı zamanda Alcobendas halkına adadığını söylemişti.28 Nisan 1974 Alcobendas doğumlu olan Penelope'nin sözleri hemen etkisini gösterirken, Alcobendas belediye başkanı İgnacio Garcia de Vinuesa yarın yapılacak belediye meclis toplantısında İspanyol aktriste "Alcobendas'ın en üstün kızı" unvanını vereceklerini duyurdu.Bu arada Oscar kazanan ilk İspanyol kadın oyuncu olan Penelope'nin sevincini en fazla paylaşan kişilerin başında gelen İspanyol sinema yönetmeni Pedro Almodovar, "Televizyonda seyrederken, adını duyduğumda sevinçten ağladım" dedi. Birçok filminde Penelope'yi oynatan Almodovar, "Penelope'nin Oscarı bir yeteneğin, tutkunun ve inatçılığın zaferidir. Çok riskli olan bir role paraşütsüz, kafadan atlayan bir aktrisin değerinin göstergesidir" yorumunda bulundu.