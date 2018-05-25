Doğayla iç içe Kocayayla cazibe merkezi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesindeki 1600 rakımlı Kocayayla, doğayla iç içe olmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Başta yılkı atları ve kızıl geyikler olmak üzere birçok yaban hayvanının da doğal yaşam alanı olan Kocayayla, cazibe merkezi haline geldi.

Sandıklı\'nın güneydoğusundaki 2500 rakımlı Akdağ\'ın 1600 rakımında bulunan Kocayayla, özellikle hafta sonları doğayla iç içe olmak ve piknik yapmak isteyen ilçe halkı ile turistlerin akınına uğruyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü\'nün son 2 yıldır doğa turizmine açılması için çalışmalar yürüttüğü Kocayayla\'ya, yabani hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla gölet, ziyaretçilerin kalabileceği 10 bungalov, yakında hizmete alınması beklenen restoranın yanı sıra piknik alanları ve çocuk oyun alanları yapıldı. Birçok yaban hayvanının yaşadığı, yılkı atları ve kızıl geyikleriyle de tanınan Kocayayla\'ya, cami ve butik otel yapılması da planlanıyor.

\'GÜZEL BİR ESER KAZANDIRDIK\'

Belediye Başkanı AK Parti\'li Mustafa Çöl, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun, Kocayayla\'yı doğa turizmine kazandırdığını söyledi. Çöl, \"Buranın alt plan ölçeklerinde, üst plan ölçeklerinde sayın genel müdürümüz, sayın müsteşarımız ve sayın bakanımızla yaptığımız çalışmalar sonucunda ilçemize güzel bir eser kazandırmış olduk. Burası Uzun Göl tarzında olabilecek muhteşem bir yatırıma ev sahipliği yapıyor. Göletimiz, piknik alanları, oyun alanları mevcut. Yakında yürüyüş yolları, 21 odalı ahşaptan butik otelimiz yapılıyor. Bungalov evlerimiz devam ediyor. Nasip olursa Sandıklı Belediyesi\'nin işletmesi düşünülen bir yer olacak burası\" diye konuştu.

\'EN GÜZEL HİZMETİ VERECEĞİZ\'

Kayak merkezi, sporcuların antrenman yapabileceği sahalar ve otellerin yatırım planında olduğunu vurgulayan Başkan Çöl, \"Bununla beraber buraya günübirlik gelen misafirlerimiz de oluyor. Araç plakalarına baktığımızda Afyon\'un dışında birçok plaka görüyorsunuz. Bu da bölgenin turizm merkezi olduğunu gösteriyor. Burayı inşallah elimizden geldiği kadar koruyarak, ilçemize ve turistlere en güzel hizmeti vereceğiz\" dedi.

\'ÇOK MEŞHUR OLDU\'

Kocayayla\'ya piknik için gelen Çetin Dağlı (53), \"Akdağ çok güzel ve sakin yer. Bundan 30 sene önce kimse gelmezdi buraya. Aşağı yukarı 5 ya da 10 senedir çok meşhur oldu. Herkes tarafından sevilen bir yer oldu. Özellikle hafta sonları gelinen ve dinlenilmesi için çok güzel bir yer burası\" diye konuştu.

\'DOĞAYLA İÇ İÇE\'

Suat Özdemir ise Almanya\'dan geldiklerini belirterek, \"Akdağ çok güzel, doğal tabiatı olan temiz, ekolojisi çok güzel bir yer. Doğayla iç içesin burada. Ailece sağlıklı piknik yapılabilecek bir yer. Herkese tavsiye ederim\" dedi.

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