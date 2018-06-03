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Doğayı ve hayvanları korumayan siyasilere oy vermeyecekler

  Gökhan ÇELİK- İSTANBUL ( DHA) DOĞA ve Hayvan Hakları Savunucuları, İstanbul’da 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde “Doğayı ve Hayvanların Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok” kampanyası başlattı

03 Haziran 2018 18:11

 

Gökhan ÇELİK- İSTANBUL ( DHA) DOĞA ve Hayvan Hakları Savunucuları, İstanbul’da 24 Haziran\'da yapılacak seçimler öncesinde “Doğayı ve Hayvanların Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok” kampanyası başlattı.

Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde  saat 13:00 sularında toplanan grup, sık sık, “Hayvanlara adalet istiyoruz” sloganı attı. Çok sayıda STK’nın destek verdiği eylemde, hayvanları koruyacak yasa tasarılarının  hazırlanması için seçime girecek tüm partilere çağrı yapıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Şebnem Aslan, “7 milyonu aşkın can yoldaşının, doğa ve hayvan hakları savunucusunun yıllardır,”Hayvanları Koruma Kanunu’nun TCK kapsamında, resmi sivil ayırmadan herkesi kapsayacak şeklide geçirilip, hayvana esarete, sömürüye, şiddete, sürgüne öldürmeye son verilsin ağır cezalar getirilsin çağrılarına sessiz kalan, sürgün ölüm yasa tasarıları ile sürekli olarak hayvan hakları savunucularını tehdite maruz bırakan siyasi parti adaylarına oy yok diyoruz. Oylarımız doğa ve hayvan haklarını savunacağına söz veren, bunun için çalışmalarına seçim kampanyası sürecince ve sonrasında devam edecek adaylara ve partilere olacaktır\" dedi.

Basın açıklamasının ardından vatandaşlar, ellerindeki “Oyum doğa ve hayvanların yaşam haklarını koruyan adaylara” yazılı kağıtları temsili seçim sandığına atarak oy kullandı.

(FOTOĞRAFLI

 

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