Doğaya 20 bin 700 kilo yem bırakıldı, 80 yaban hayvanı tedavi edildi

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü\'nce, 2017 yılında, Antalya genelinde özellikle yüksek rakımlarda yaban hayatının devam etmesi için doğaya 20 bin 700 kilo yem bırakılırken, yaralı 80 yaban hayvanının tedavisi gerçekleştirilip, doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından doğal hayatın desteklenmesi amacıyla 2017 yılında, doğaya 20 bin 700 kilo yem bırakıldı. Bırakılan yemlerin, tüm hayvanların yararlanabileceği yemler olduğu belirtilirken, bunların buzhanelerden elde edilen meyve atıkları, mezbahalardan alınan sakatat atıkları ile saman, arpa ve mısır olduğu kaydedildi. Yemlerin özellikle soğuk ve karlı havalarda, yüksek rakımlara bırakıldığı belirtildi.

ZARAR GÖREN 184 YABAN HAYVANI REHABİLİTE EDİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü\'nce, geçen yıl yaban keçisi, bukalemun, baykuş, şahin, martı, ebabil, balıkçıl, balaban, yarasa ve bunun gibi zarar gören 184 yaban hayvanı rehabilitasyona alındı. Bu hayvanlardan 80\'i, tedavileri yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamına bırakılırken, 39\'u ise doğada kendi başına yaşamını sürdüremeyeceğinden Antalya merkez ile Manavgat\'taki hayvanat bahçelerine yerleştirildi. 65 yaban hayvanı ise tedavilerine rağmen telef oldu.

Kentin farklı ilçelerinden getirilen yaralı hayvanların, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi\'nde tedavilerinin yapıldığı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde bulunan yaralı yaban hayvanların ise ilçe belediyelerinin rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edildiği kaydedildi.

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