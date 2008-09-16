Doğaya 10 bin sülün salınacak

Samsun'da Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Samsun Sülün Üretme İstasyonunda bu yıl yetiştirilen 15 bin sülünden yaklaşık 10 bini, doğaya salınmak üzere çeşitli illere gönderiliyor.



Edinilen bilgiye göre, Doğal Yaşamı Sülünle Destekleme Programı'nın yürütüldüğü Samsun'daki üretme istasyonunda sülün üretimi sürdürülüyor. Bu yıl üretilen yaklaşık 15 bin sülünden 10 bininin, doğaya salınmak üzere Bartın, Sinop, Zonguldak ve Artvin'e gönderilmesi işlemlerine başlandı.



Çevre ve Orman İl Müdürü Kadir Kılıç, son 8 yılda, Samsun'daki istasyonda üretilen yaklaşık 85 bin dolayındaki sülünün doğaya bırakıldığını söyledi. Nesli gittikçe azalan sülünlerin, doğal yaşam şartları altında çoğalmaları için yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirten Kılıç, 2008 yılı programı dahilinde üretilen 15 bin sülünden 10 bininin doğaya salınacağını, kalan 5 bin sülünün ise damızlık olarak muhafaza edileceğini bildirdi.



Sülün diyarı



Anavatanı Batı Anadolu olan sülünler, dünyada sadece Türkiye, İran, Türkistan, Moğolistan, Çin, Kore ve Japonya'da doğal yaşamlarını sürdürebiliyor. Türkiye'de özellikle Samsun'un Çarşamba ilçesinden başlayan kıyı şeridini takiben Kızılırmak Deltası ve Sinop dolayları ile Ünye ilçesinin Akçay ve Çürükceviz Deresi yöresini yaşama bölgesi olarak seçen sülünler, geçmiş dönemlerde padişah sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.



Bazı yazılı kaynaklarda "sülün diyarı" olarak nitelendirilen Samsun'da, sülün simgesi geçmiş dönemlerde başta belediye olmak üzere birçok kuruluşun ambleminde yer almıştı.



