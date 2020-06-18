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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük hayatını kaybetti

18 Haziran 2020 20:05

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Vahap Küçük (78), İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kalp kapağı ameliyatı olan ve bir süredir tedavisi süren Başkan Vahap Küçük’ün durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı, burada ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi’nde doğan Küçük, 2014’den bu yana AKP’den Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. Küçük evli ve 9 çocuk babasıydı.

Vahap Küçük’ün, cenazesinin Doğanşehir ilçesinde defnedilmesi bekleniliyor.

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