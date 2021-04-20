"Biotrend'in halka arz geliri satın alma, borç azaltma ve yeni projeler için kullanılacak"

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Biotrend Enerji'nin halka arzı ve çöpten elektrik üretimi hakkında bilgi verdi.

Doğan, Enerjigünlüğü'den Mehmet Kara'ya verdiği röportajda Biotrend'in halka arzından elde edilecek 750 milyon liralık gelirinin yüzde 60'ının şirketin kasasına gireceğini söyledi. Halka arz geliri satın alma, borç azaltma ve yeni projeler için kullanılacak.

Biotrend'e ortak olma süreçlerini anlatan Doğan "Bundan dört yıl önce bir Biotrend Enerji’ye ortak olduk. Daha sonra ortaklık yapısında değişiklikler oldu, hisselerin yüzde 97’si Doğanlar Holding’e geçti. Şu anda İnegöl, İzmir, Giresun, İskenderun, Malatya, Sivas, Uşak, Balıkesir, Bergama gibi yerlerde çöpten elektrik üretim tesislerimiz bulunuyor" dedi.

"Lisanslandırılmış 17 projenin toplam elektrik üretim kapasitesi 178 MW"

Elektrik üretim kapasitesi hedefleri hakkında konuşan Doğan "2021 yılına 55.8 MW kurulu güçle girdik, yıl sonunda toplam 91.5 MW’a ulaşacağız. Lisanslandırılmış 17 projemizin toplamı 178 MW. Lisansların 15’i çöpten elektrik üretimiyle ilgili. Santrallerimiz yeni, hepsini son 1-2 yılda yaptık. Biz bu işe entegre tesisler ve entegre atık yönetimi diyoruz. Çünkü burada farklı gelir kalemlerimiz de var." diye konuştu.

Davut Doğan, bu ilave gelirleri ise şöyle açıkladı:

"Tesislerimize gelen çöpleri ayrıştırdığımızda içindeki demiri, camı, plastiği, kartonu ayırıp satabiliyoruz. Ayrıca tesislerimizde kısaca ATY dediğimiz atıktan üretilmiş yakıt da elde ediyoruz."

"Türkiye'de yaklaşık 80 bin ton çöp üretiliyor"

1 kişinin günde yaklaşık 1 kilo çöp ürettiğine değinen Doğan sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’de günde yaklaşık 80 bin ton çöp üretiliyor. Bunun 45 bin tonu günlük olarak işlenebiliyor. İşlenebilir çöplerin yüzde 20’sini Biyotrend olarak biz değerlendiriyoruz"

"Elde ettiğimiz gerili 3 ana kalemde değerlendireceğiz"

Halka arzla sağlanacak gelirlerle ilgili ise Doğan "Halka arzdan sağlanacak kaynağın yüzde 60’ı direkt şirketin kasasına girecek, yüzde 40’ı hissedarlara, yani Holding’e gidecek. Elde edeceğimiz geliri üç ana kalemde değerlendireceğiz. Birincisi, yüksek faizli kredilerin azaltılmasında kullanmak istiyoruz ki buna kısmi kredi kapaması diyebiliriz. İkincisi yeni yapılacak tesislerle, verimliliği arttıracak, gübre ve atık ayrıştırma gibi tesislerin kurulmasında kullanacağız. Üçüncüsü ise yeni satın almalar olabilir" dedi.

Elektrik üretiminde Türkiye'nin yerli üretimi desteklediğinin hatırlatılması ve Bionrend'de bu durumun sorulması üzerine Davut Doğan şöyle dedi:

"Yerli üreticilerle çok çalışıyoruz. Motor dışındaki santral malzemelerinin çok önemli bir bölümünü Türkiye’den temin edebiliyoruz. Gaz motorlarının ne yazık ki Türkiye’de üretimi yok. Diğer tüm ekipmanları Türkiye’den temin ediyoruz."