Doğan'dan Özkök'e: 1960 ihtilalini subaylar yaptı, ordunun nabzını tutun

Balyoz Darbe Planı davasından tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın, Harp Akademileri’nde yapılan bir harp oyununun ardından, subaylara seslenen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök’e “TSK’nin temel mülahazalarını açıkça ortaya koymanız gerekir. Bakın, 1960 ihtilalını yüzbaşılar, binbaşılar yaptılar. Ordunun nabzını elinizde tutmanız gerekir. TSK’nin hassas olduğu konularda yanlış yorumlara yol açmamak için gerektiğinde açıklamalarda bulunun” dediği ortaya çıktı. Özkök de Doğan’ın bu sözleri üzerine, “Ben konuşursam borsa düşer, sen konuşuyorsun ya, o yeter” diye cevap verdi.

Aydınlık gazetesinde Ufuk Akkaya imzasıyla yayımlanan (12 Ocak 2013) habere göre, Genelkurmay Başkanı Özkök, Çetin Doğan’a Ankara kulislerinde konuşulan “Çetin Paşa İstanbul’da darbe hazırlığı yaptı” söylentilerini sordu. Doğan bu soru üzerine “daha önce gölgelenen kişisel arkadaşlığımızın bu konuşma ile noktalandığını söyleyebilirim” dedi. Doğan arkadaşlıklarına nokta koyma nedeni de “benim askeri darbelere ilişkin düşüncelerimi yakından bilmesine rağmen bana bu konuda soru yöneltmiş olmasıydı” ifadesiyle açıkladı.

‘Subaylara güven vermeliydin’

1.Ordu Komutanı Çetin Doğan, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün darbe sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ülkemizde yeni bir siyasi iktidar ile yeni bir dönem başladı. Bu dönemde atılan adımlardan, cesareti artan bazı çevrelerin tutum ve davranışlarından 1. Ordu mensupları, başta ben olmak üzere derin endişe ve rahatsızlık duymaktadır. Siz biraz önce Harp Akademisi öğrenci subaylarına ve öğretmenlerine hitaben bir konuşma yaptınız. Yaptığınız konuşma 1984 yılında Harp Okulu Alay Komutanı olarak öğrencilere yaptığınız konuşmanın tekrarı niteliğinde oldu. Oysa sizden beklenti, laik demokratik cumhuriyetin ve Atatürk devrimlerinin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komutanı olarak, ülkemizde meydana gelen gelişmelere karşısında gençlere güven verici düşünce ve kararlılığınızı aktarmanız gerekirdi. Size siyasilerle kavga edin, gerginlik yaratın demiyorum ama TSK’nin temel mülahazalarını açıkça ortaya koymanız gerekir. Bakın, 1960 ihtilalını yüzbaşılar, binbaşılar yaptılar. Ordunun nabzını elinizde tutmanız gerekir. TSK’nin hassas olduğu konularda yanlış yorumlara yol açmamak için gerektiğinde açıklamalarda bulunun. Şu anda İstanbul Üniversitesi türban yasağını sürdürdüğü için ağır bir baskı altında. Gelin sizinle laik, demokratik Cumhuriyetin ve Atatürk devrimlerinin alemdarlığını yapan üniversitenin rektörü Sayın Kemal Alemdaroğlu’na birlikte ziyarete gidelim.”

Özkök’ün yanıtıysa kısa oldu:

“Ben konuşursam borsa düşer, sen konuşuyorsun ya, o yeter.”

‘O AKP’den daha Atlantikçidir’

Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ü 1960’tan bu yana tanıyor. Amerika’daki kurslara bire birlikte katılmışlar. 2000 yılına kadar ilişkilerine bir gölge düşmemiş, ta ki Özkök Kara Kuvvetleri Komutanı görevine atanmasına dek. Çetin Doğan, Özkök’ü yakından tanıyor. Çetin Doğan, ABD Dışişleri Bakanlığı şifreli yazışmalarındaki “Özkök tam bir Atlantikçi” değerlendirmeleri hakkında şöyle konuştu:

“Sayın Özkök kendi değişiyle AKP hükümeti ile ‘şiirsel bir uyum’ içinde olması ve Başbakan ile basına yansıyan ‘hocam’ muhabbeti ile ünlenmiştir. Hükümet ne kadar Atlantikçi ve ABD ile ne kadar sıkı fıkı ise, eski Genelkurmay Başkanı’nın bir üst derecede daha Atlantikçi ve ABD’ye yakın olduğunu söyleyebilirim.”

Özkök’ün Atlantikçi olarak kaydeden Amerika, Çetin Doğan’ı da “Avrasyacı, Amerikan karşıtı” olarak fişledi. Doğan bunun nedeninin bölgede Amerika’nın çıkarlarını kabul etmemek olarak özetledi.