Doğançay'ın fotoğrafları eğitim için satılıyor

Ünlü ressam ve fotoğrafçı Burhan Doğançay’ın New York’tan Togo’ya kadar farklı coğrafyalarda çektiği ve geçtiğimiz yıl Burhan Doğançay Müzesi’nde sergilenen fotoğrafları arasından seçilen 37 eser bugün Soho House’da gerçekleşecek.

‘Özel Satış Etkinliği’ ile koleksiyonerlerle buluşacak olan sergiden elde edilecek gelir, okul öncesi eğitime destek olmak için kullanılacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Doğançay’ın ‘Picture The World: Burhan Doğançay as Photographer’ sergisinde yer alan fotoğraflarından derlenen seçki ilk kez satışa sunuluyor. Satıştan elde edilen gelir, TEB ve UNICEF işbirliğiyle kurulan okulöncesi eğitim merkezlerinin yararına kullanılacak. Kadınların işgücüne ve istihdama katılımlarını kolaylaştırmak üzere yaptırılan bu okulöncesi eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Burhan Doğançay’ın gözünden, kentlerin ve insanların sosyal ve psikolojik izlerini süren eserlerin en değerli parçaları arasında sanatçının New York fotoğrafları yer alıyor. TEB Özel Bankacılık’ın desteğiyle gerçekleşecek sergi daha sonra mart ayına kadar Ankara’da sergilendikten sonra, Tayvan, ABD ve Portekiz ile başlayan dünya turuna çıkacak.