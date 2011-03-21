Doğanay, 'Yetenek Sizsiniz'de birinci oldu

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Doğanay'ın son gösterisini izlemek için tıklayınız...

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de 6 ay gibi uzun bir sürecin ardından Türkiye'nin en yeteneklisi halk oyu ile belirlendi. Türkiye'nin en yeteneklisi, Yetenek Sizsiniz Türkiye 2. Sezon şampiyonu Sefa Doğanay oldu.Final programında verilen ilk etap halk oyları sonucunda Sefa Doğanay ve Aref Ghafouri son ikiye kalan isimler oldu. Aref ile Sefa arasındaki halk oylamasında ise şampiyon belli oldu. Kazanan Sefa Doğanay'dı...Son son 5'e kalan yarışmacılar;Aref Ghafouri, Türkan Kürşad, Sercan Yenice, Sefa Doğanay, Ramazan Yumrutepe&Veysel Çelikdemir'den oluştu.Bu yarışmacılar arasından Sefa Doğanay en fazla halk oyunu alarak birinci olmaya hak kazandı. Ve büyük ödül olan 250.000 TL'nin sahibi oldu.Sefa Doğanay, taklit yeteneği ile final gösterisinde yine herkesi çok eğlendirdi ve ustaca yaptığı ünlü taklitleri ile birinci olmaya hak kazandı.