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Yaşam

Doğan'a 'Yeşil' ziyaret

Berlin Eyalet Meclisi’ndeki Yeşiller Grubu’nun temsilcileri, Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan’ı ziyaret etti

05 Şubat 2009 02:00

Berlin Eyalet Meclisi’ndeki Yeşiller Grubu’nun temsilcilerinden oluşan bir heyet, dün Doğan Medya Center’ı ziyaret ederek, Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan’la bir görüşme yaptı.

Yeşiller Grup Başkanı Franziska Bollig’in başkanlık ettiği heyette, Yeşiller Grubu’nun Türk kökenli üyeleri Özcan Mutlu ile Bilkay Öney’in yanı sıra Berlin Sanayi Odası Genel Sekreteri Christian Behrendt ve Berlin’de yaşayan bazı Türk işadamları da yer aldı.
Heyet, Aydın Doğan’dan önce Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Başkanı Faik Açıkalın ve Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’le de bir görüşme yaptı. Aydın Doğan, daha sonra heyet üyelerine bir öğle yemeği verdi. Heyet başkanı Franzıska Bollig, yemeğin sonunda Aydın Doğan’a Berlin’in sembolü olan bir küçük ayı heykeli hediye etti. Aydın Doğan da Bollig’e, torunu Aydın Doğan Yalçındağ’ın yazdığı ve Avrupa’daki Türk gençlerinin uyum sorunlarını konu alan “Gençlik ve Uyum” kitabının Almanca çevirisini hediye etti.
 

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