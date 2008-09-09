Doğan'a öfke, Çalık'a rafineri

Doğan: Biz biat etmeyiz

Son günlerde gündeme damgasını vuran Başbakan Tayyip Erdoğan ile Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan arasında yaşanan tartışma bir gerçeği de ortaya çıkardı. Erdoğan'ın, Aydın Doğan'ın da petrol rafinerisi kurmak için talip olduğu Adana Ceyhan'daki devlet arazisini damadının yöneticisi olduğu Çalık Grubu'na 1.5 yıl önce tahsis ettiği anlaşıldı.Erdoğan’ın “Hilton arazisini konuşmak için yanıma geldi” iddiasına cevap veren Aydın Doğan, yaptıkları görüşmeyi şöyle açıkladı: “Ben ona gittim ama Hilton için gitmedim. Başbakan karıştırıyor olayları. Ben Başbakan’a ‘Sayın Başbakan 2.5 milyar dolar paramız var, biz bu ülkede yatırım yapmak istiyoruz. Siz Hyundai’ye ‘Çek Cumhuriyeti’ne gitme, gel Türkiye’ye sana teşvik verelim’ diyorsunuz. ‘Ben sizden ne teşvik istiyorum, ne yatırım indirimi istiyorum, ne kredi istiyorum. Ben sadece bir ruhsat istiyorum, o ruhsatla yatırım yapacağım, direkt 2 bin kişiye, 2 bin 500 kişiye iş vereceğim, endirekt yolla 15 bin kişiye iş vereceğim ve üç yılda da bu işi bitireceğim, rafineri kuracağım’ dedim. ‘Nerede kuracaksın’ dedi? ‘Ceyhan’da’ dedim, ‘hayır’ dedi, ‘orayı bizim Çalık istiyor, ona söz verdik’ dedi. Dedim ki, ‘Çalık da kursun, ben de kurayım’ dedim. ‘Petrol dağıtıcısıyım, Çalık müteahhit, Ceyhan-Samsun arası hattını yapıyor...’ ‘Yok’ dedi, ‘bu işin içinde Putin var’ dedi, ‘bu işin içinde Berlusconi var’ dedi, ‘Eni var’ dedi. ‘Ocak ayında bu iş konuşulacak, bir daha ocak ayında konuşalım’ dedi. ‘Peki’ dedim. O arada kendisi bana sordu, ‘Hilton’u ne yapacaksın’ diye? Ben de kendisine, ‘Valla Hilton’u aldık, biz bunu aileye bir mülk olarak aldık, şu anda ne yapacağımı bilmiyorum ama bu haliyle Hilton demode olmuş, yenilenmesi lazım. Rantabl olması için yanına bazı ilave şeyler yapılması da lazım’ dedim. O da ‘Ben belediye başkanıyla konuşayım’ dedi.”Adana Ceyhan’daki Yumurtalık Belediyesi’nden alınan bilgiyse bahsedilen arazinin 1.5 yıl önce Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın yönetiminde olduğu Çalık Grubu’na Ceyhan Petrol Kimya Rafineri Tesisleri olarak tahsis edildiğini ortaya çıkardı. İsmini vermek istemeyen belediyenin üst düzey bir yöneticisi pazarlık süreciyle ilgili şunları söyledi:“Belediye olarak bize hiç gelmediler. Onlar anlaşmayı daha da yukarıdan bağlamışlar. Buraya gelip halkla konuştular, izin istediler. Halk zaten bilinçsiz ve işsizlikten bunalmış durumda olduğu için ‘Bize iş olanağı tanıyacaksanız kabul’ dediler. Onlar da gerekli işlemlere başladı. Şu anda ÇED Raporu aşamasındalar, (Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu) bu da bittikten sonra iş sadece gerekli nazım planlarını yaptırmak kalıyor ki bunu da üstten çözeceklerdir.”Adana Ceyhan’daki Yumurtalık’da Akyuva Mahallesi, Zeytinlik, Uzunsırt ve Düdüboğazı mevkiilerini de kapsayan arazinin toplam 4 bin 600 dönüm olduğunu belirten belediye yetkilisi, bu arazilerin yüzde 55’inin Hazine arazisi olduğuna dikkat çekti. “Geri kalanlar şahıs arazisi. Bu konuda insanlarla anlaşırlar ama devletten burayı kaça tahsis ettiklerini bilen kimse yok ki, bu da düşündürücü.” diyen belediye yöneticisi, araziyle ilgili ayrıntılarıysa şöyle anlattı: “İmar durumu olarak burdaki araziler ‘konut+ yeşil alan+ turizm tesisi’ olarak geçiyor ve bu sıfatı taşıyan bir alanda koca bir tesis yapmak normalde bu kadar kolay ve yasal olmaz”İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe böyle bir kamu arazisinin gizli kapılar ardında pazarlanmasının usülsüz olduğunu berlirterek, “Kamu arazisi sadece ihale yoluyla ve her şartı açık olarak pazarlanabilir. Eğer bu arazi böyle gizlice tahsis edildiyse; nasıl tahsis edildiği, imar şartlarının ne olarak belirlendiği açıklansın. Zaten bir başbakanın bu konularda gizli görüşmeler yapmasının doğru bir yanı yok. Ayrıca Aydın Doğan ya da bir başkasının da böyle görüşmelerle devlet arazisi kapma gayretinin doğru yanı yok. Kamu arazisi her şeyin açık ve net olduğu şartlarda, kamuoyunun bilgisi dahilinde imara açılabilir, bu prosedürün aksi doğru değildir” dedi.