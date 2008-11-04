Doğan’a Altın Victoria ödülü

Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Türk - Alman dostluğu ile entegrasyon alanlarındaki olağanüstü çabaları dolayısıyla, Alman Dergi Yayıncıları Birliği tarafından Altın Victoria (Goldene Victoria) ödülüne layık görüldü.



Aydın Doğan’a ödülü, Alman Dergi Yayıncıları Birliği’nin (VDZ) 17 Kasım’da Berlin’de düzenleyeceği yayıncılar gecesinde, Federal İçişleri Bakanı Wolfgang Schaeuble tarafından, medya, siyaset, ekonomi ve toplumun önde gelen şahsiyetlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin seçkin davetlinin katılacağı törenle verilecek.



Büyük yankı uyandırmıştı



1979’da satın aldığı “Milliyet” ve 1994’te sahibi olduğu “Hürriyet” gazeteleriyle Türkiye’nin en etkili işadamları arasında yer alan Aydın Doğan’ın, son olarak 2008 Avrupa Şampiyonası sırasında Türkiye ile Almanya arasında oynanan yarı final maçında, Alman yayıncılarla birlikte imza attığı ortak mesajlar büyük yankı uyandırdı ve geniş kitleler tarafından takdirle karşılandı.



VDZ Başkanı Dr. Hubert Burda, “Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında Türk ile Alman taraftarların arasında dostane bir atmosfer oluşmasında, Türk medyasının temkinli haberciliğinin önemli bir katkısı olmuştur. Bu da toplumumuzda entegrasyonun nasıl başarılabileceğini gösteren büyük bir fırsat oldu” dedi.



Muhteşem bir örnek



Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin Avrupa’daki milyonlarca Türk’e ulaştığını vurgulayan Burda şunları söyledi:

“Doğan grubunun yayıncılık anlayışı ve Avrupa’ya yönelik dostane bakış açısı, asimilasyon yerine entegrasyon için muhteşem bir örnektir. Bütün medya olarak bizler bu anlayışı bu şekilde daha ileriye taşırsak, o zaman bu ülkede entegrasyonun iyi bir şansı olacaktır.”



Başarılı yöneticilere özel



Goldene Victoria Ödülü, VDZ tarafından alanında başarılı yöneticilere, Alman ekonomisine önemli katkıda bulunan kişiler ile farklı alanlarda başarılı şahsiyetlere veriliyor. Ödül ilk kez 2002’de verildi. Daha önce “Yılın işverenleri” dalında, dönemin Alman Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Kai Uwe Ricke, BMW yöneticisi Helmut Panke, Tchibo yöneticisi Dieter Ammer, Lufthansa yöneticisi Wolfgang Mayrhuber, Evonik Industrie şirketinin yöneticisi Werner Müller bu ödüle layık görüldü.



2006’da ünlü futbolcu ve Alman Milli Takımı’nın eski Teknik Direktörü Franz Beckenbauer, 2007’de de 16 yıl başbakanlık yapan Helmut Kohl’e “Onur Victoria” ödülü verildi. Bu yıl, çalışmalarıyla Almanya’daki uyuma yaptığı katkılardan dolayı Doğan Holding Başkanı Aydın Doğan’a “Altın Victoria” Ödülü verilecek.

