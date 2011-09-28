T24 - Oda TV davasında tutuklu yargılanan gazeteci Doğan Yurdakul, son günlerinde yanında bulunmasına izin verilmeyen eşi Güngör Yurdakul'u kaybettikten sonra bir yazı kaleme alan Aydın Engin'e teşekkür mektubu yayımladı.



Yurdakul'un Oda TV'de "Doğan Yurdakul'dan Aydın Engin'e açık teşekkür" başlığıyla yayımlanan (28 Eylül 2011) yazısı şöyle:



Sevgili arkadaşım,



T-24’de yayınlanan ve “hasım-hısım” esprisiyle süslenmiş zarif başsağlığı mektubunu “4 gün izinli” olarak gittiğim Ankara’da okudum.(DOĞAN YURDAKUL'A MEKTUP) Ben eve akın eden akraba-arkadaşların taziyelerini kabul ederken kızım çıktısını almış getirdi.



Bizler geçmişte “hasım düşürülmüş” olsak da, aynı devrin kökten gelen ağacın kolları gibiyiz. Mektubunu okurken “işte bizim çileli kuşağımız böyle yüce gönüllüdür” dedim, herkeste duysun istedim, işte biz buyuz!



12 Eylül sonrası birbirimizden habersiz aynı kaderi paylaşmışız. Sen 100 yılı aşkın ceza yemişsin, ben 200 yılı aşkın (Rekor galiba Halkın Kurtuluşu dergisi Yazı İşleri Müdüründeydi, onun ki sanırım 500 yılı aşıyordu) Sen Almanya’daymışsın ben Fransa’da. 141-142 kalkınca ikimizin de cezası “sıfırlanmış” ve belki de aynı tarihlerde ülkeye dönmüşüz. Yani devlet bizi “hasım” saymamış, “hısım” saymış!



Anneciğinin hastalığının son anlarına yetişememen benim hikayem kadar üzücü. Adalet Hanım Nur içinde yatsın. Belki de şimdi orada benim Güngörümle birlikte oturmuş ikimizi çekiştiriyorlardır!



Mektubunda bazı unutkanlıklar var, onları anımsatayım. Ben seni aramadan önce sen Cumhuriyet kitap ekinde bizim “Reis” kitabımızla ilgili övgü dolu bir yazı yazdın. Sonra Ankara’daki Uğur Mumcu panelinde sen yönetici, ben konuşmacı olarak bulunduk; diğer konuşmacılar Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk ile DSP Milletvekili ve TBMM Susurluk Komisyonu üyesi Sayın Sema Pişkinsüt idi. Bende fotoğrafı var, çıkınca sana gönderirim. Senden rica ettiğim kitap “Abi” kitabıydı. Dündar Kılıç ile geçmişte aynı hapishanede koğuş arkadaşlığı yaptığımızı duymuşsun. Bana çok eğlenceli anekdotlar yazıp göndermiştin. O anıların kitabın 190-192. Sayfaları arasında yer alıyor. Kitap çıktığında sana gönderdiğimi hatırlıyorum ama, o sıralar belki de gazete değiştirdiğin için eline geçmemiş olabilir. Çıkınca ilk işim imzalayıp sana göndermek olacak. Sözünü ettiğin Akdeniz kenti on dört yıl önce yerleştiğim Mersin. Dev-Genç’ten ve Evrensel gazetesinden arkadaşım Ertuğrul Kürkçü seçim sırasında ben Silivri’de olduğum için en az bir oy kaybetti. Koğuş arkadaşım Ahmet Şık, seninle benim fizik olarak da birbirimize çok benzediğini söylüyor. Demek o yönden de “hasım” değil, “hısım” gibiyiz.



Benim için kederlenip isyan eden tüm kardeşlerime selam ederim.



Sayın Doğan Akın’a Abidin Dino ile ilgili yazısını bizlere ithaf ettiği için teşekkür ederim.



Seni sevgiyle kucaklarım.



DoğanYurdakul/Silivri



Sevgili Aydın ağabeyim



Yüreği güzel, kendi güzel büyüğüm her şey için teşekkürler…

Sevgili Doğan kardeşim, müdürüm



Sağol, sağol, sağol

Nedim Şener /Silivri