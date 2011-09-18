Doğan Yurdakul, ring aracıyla cenazeye katıldı

T24 - Eşinin yaşamını yitirmesi nedeniyle özel izin alan ''Ergenekon'' tutuklusu Doğan Yurdakul, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Yurdakul cenazeye katılanlara, “İddianameyi okudunuz mu?” diye sordu.





Tutuklu gazeteci Yurdakul, ring aracıyla eşinin cenaze törenine ve mezarlığa götürüldü. Olağanüstü güvenlik önlemi alınan cenaze töreninde Ergenekon operasyonuna tepki sloganları atıldı. Yurdakul, evinde de sürekli jandarma gözetiminde



Oda TV soruşturmasında tutuklu yargılanan gazeteci Doğan Yurdakul, tutuklulara hasta yakınlarını görme hakkı tanınmadığı için hastalığında yanında olamadığı eşi Güngör Yurdakul’un cenazesine katıldı. Silivri Cezaevi’nden 4 günlük cenaze izni alan Yurdakul, dün eşinin cenazesinin kaldırılacağı Kocatepe Camii’ne cezaevi ring aracıyla getirildi. Cenaze sırasında cami avlusu ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Cami avlusunda, eşinin kızı Reyhan Tunç, oğlu Burçak Tunç ve kızkardeşi Fulya Altunay ile birlikte taziyeleri kabul eden Yurdakul’un etrafında yaklaşık 6 sivil jandarma görevlisi durdu.



Cenazeye CHP Grup Başkanvekili Tarhan ile milletvekilleri Sinan Aygün, Gülsün Bilgehan, Gökhan Günaydın, Oğuz Oyan, ile Yurdakul’un gazeteci arkadaşları Can Dündar, Nihat Genç, Faruk Bildirici, Baki Özilhan katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile tutuklu Ergenekon sanığı İP Genel Başkanı Doğu Perinçek ise çelenk gönderdi. Kılıçdaroğlu, Yurdakul’u cami avlusunda taziyeleri kabul ederken telefonla arayarak başsağlığı diledi.



Yurdakul’un Kılıçdaroğlu’na “Tutukluların tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi anlamında şu benim başıma gelen ağır hasta yakınlarını görebilmeleri konusunda bir yasa teklifi verecek olursanız bu yasa teklifine Güngör Yurdakul isminin verilmesini rica ediyorum” dediği duyuldu.

Ring aracına tepki



Cenazeye katılanlar Yurdakul’un ring aracıyla getirilmesi ve etrafında çok sayıda görevlinin beklemesine de tepki gösterdi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay basına bir açıklama yaparak “Doğan Yurdakul’a yapılan zulüm devam ediyor. Buraya ring aracıyla getirilmesi utanç vericidir. Taksi ile getirilmesinin ne mahsuru olurdu? Adalet Bakanlığı’nı kınıyoruz” dedi. Yurdakul’un avukatı Ersöz ise Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Sefa Mermerci’ye sorunların çözümüne yaptığı katkı için teşekkür ediyoruz” dedi.



CHP’li Tarhan, cezaevi koşullarının ve tutukluluğun işkenceye ve infaza dönüştüğünü söyledi. CHP’li Sinan Aygün da Yurdakul’un ring aracıyla getirilmesine tepki göstererek “Keşke bu görüntüler olmasaydı” dedi.

Tabutu omuzladı



Bir süre eşinin bulunduğu tabuta bakan Yurdakul görevlilerin arasında tabutu omuzlayadı. Cenazeye katılanlar mezarlığa gitmek üzere görevlilerin ring aracına götürdüğü Yurdakul’u alkışladılar ve “Katil AKP”, “Ergenekon yalanı Amerikan planı” sloganı attılar. Cenazede medya mensuplarına da “Satılmış medya istemiyoruz” sloganıyla tepki gösterildi. Yurdakul’u taşıyan ring aracı, Cebeci Mezarlığı’nda mezar yerine yanaştırıldı. Ring aracının kapısı da mezar başına ayarlandı ve Yurdakul ring aracından inerek kürekle eşinin mezarına toprak attı. Yurdakul ailesiyle kucaklaştıktan sonra tekrar ring aracıyla taziyeleri kabul etmesi için evine götürüldü. Yurdakul, yarın yeniden hava yoluyla Silivri Cezaevi’ne götürülecek.

Taziye telefonlarına tutanak



Yurdakul’un avukatı Hüseyin Ersöz, Yurdakul’un evde jandarma görevlileri ile birlikte kaldığını belirterek gece Yurdakul’un yanında dönüşümlü olarak bir görevlinin uyuduğunu ve bir görevlinin de evin içinde güvenlik önlemi aldığını anlattı. Ersöz, Yurdakul’a gelen taziye telefonlarına da izin verildiğini, ancak kiminle görüştüğünün savcılığa iletilmek üzere tutanak altına alındığını anlattı.

Adaletin iki yüzü



Gazeteciler, meslektaşları Ahmet Şık ve Nedim Şener’in, tutukluluklarının 200. gününde bir kez daha meydana çıkacak. Bugün Galatasaray Meydanı’ndan biraraya gelecek olan gazetecilerin Taksim’e kadar yürüyerek adalet taleplerini yineleyecek.

