 DOĞAN YAYIN İLKELERİ KURULU TOPLANDI

Haber: Taner YENER - Kamera: Güven USTA /İSTANBUL DHA

DOĞAN Yayın İlkeleri Kurulu toplantısı İstanbul\'da gerçekleşti.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan başkanlığındaki toplantıya, kurul üyelerinin yanı sıra medya grubu yönetici ve temsilcileri katıldı. Hilton Oteli\'ndeki toplantıda konuşan Aydın Doğan, Türkiye\'nin çok kritik günlerden geçtiğini ifade ederek, “Hiçbir ülke Türkiye\'nin güvenliğini tehdit eden uluslararası mücadelesini hafife alamaz. Bizim meşru müdafaamızdan alıkoyamaz. Terörle mücadele bir bütündür. Herkesin işbirliği yapması gerekir\" dedi.

“PROFESÖR AYŞE NUHOĞLU\'NA ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ DİYORUM\"

Yılın ilk toplantısının açılışında konuşan Aydın Doğan, “Kurulumuza yeni bir üye kazanmış oluyoruz. Yeni üyemiz Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanıdır. Sayın Nuhoğlu\'nun, profesör Adem Sözüer ile birlikte kurulumuzun hukuk alanındaki zenginliğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda medya hukuku alanında da çalışmaları olan Profesör Ayşe Nuhoğlu\'na aramıza hoş geldiniz diyorum. Üyeliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum\" diye konuştu.

\"KRİTİK GÜNLERİ BAŞARIYLA AŞACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM\"

Türkiye\'nin çok kritik günlerden geçtiğini ifade Aydın Doğan, \"Bu dönemi milli birlik ve beraberlik anlayışı içinde başarıyla aşacağımıza yürekten inanıyorum. Ülkemiz 30 yıla aşkın bir süredir terör belasıyla meşgul. PKK\'nın yanı sıra DEAŞ ve 15 Temmuz darbe girişimi müellifi FETÖ başta olmak üzere bu kadar çok terör tehdidiyle aynı anda mücadele eden başka bir ülke yeryüzünde yoktur. Kendi sınırlarımız içinde terör belasına ilave olarak Suriye\'nin kuzeyinde sınırlarımız boyunca yerleşik hale gelen PYD, YPG terör örgütü de ülkemiz ve özellikle bölge halkımız için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdidi bertaraf etmek için Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin 20 Ocak 2018 günü \'Zeytin Dalı Operasyonu\' çerçevesinde Afrin\'e doğru başlattığı harekat planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir. Bu operasyonda masum sivillere zarar gelmemesi için azami dikkat gösterilmektedir\" şeklinde konuştu.



“ABD İLE KRİTİK GELİŞMELERE YOL AÇABİLECEK NOKTADADIR\"

Aydın Doğan, “Çok zor şartlarda yürütülen bu operasyonda 1500\'den fazla terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ancak pazartesi günü itibariyle 31 askerimiz şehit olmuş 143 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralı gazilerimize Allah\'tan şifa diliyorum. Biran önce sağlıklarına kavuşması en büyük tesellimizdir. Ordumuz terör örgütüne karşı Suriye\'de yürüttüğü bu operasyon dış politikamız ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ile münasebetlerimiz açısından da kritik gelişmelere de yol açabilecek noktadadır\" dedi.



“HİÇBİR ÜLKE BİZİM MEŞRU MÜDAFAAMIZDAN ALIKOYAMAZ\"

Aydın Doğan, “Şurası açıktır ki, müttefikimiz ve stratejik ortağımız Amerika Birleşik Devletleri ile münasebetimiz ciddi bir güven bunalımı içindedir. Bugüne kadar Amerikan yetkililerinden farklı ve çelişkili ifadeler duyduk. DEAŞ ile mücadele bir başka terör örgütü ile işbirliğinin gerekçesi olmamalıdır, gösterilemez. Amerika Birleşik Devletleri, DEAŞ ile mücadele edeceğim diye PKK ile PYD ile işbirliği haline gelmiştir. Umarım ki Amerika Birleşik Devletleri\'nin dışişleri bakanının bugün Türkiye\'ye yapacağı ziyaret iki dost ve müttefik ülke arasında kaybolmuş gözüken güven duygusunu ve işbirliğini yeniden tesis eder. Hiçbir ülke, Türkiye\'nin güvenliğini tehdit eden uluslararası mücadelesini hafife alamaz. Bizim meşru müdafaamızdan alıkoyamaz. Terörle mücadele bir bütündür. Herkesin işbirliği yapması gerekir\" diye konuştu.



“TERÖRE KARŞI HAKLI MÜCADELESİNİ SAVUNAN BİR POLİTİKA İZLENİYOR\"

Toplantının ardından değerlendirme bulunan Avrupa Birliği Eski Genel Sekreteri, Emekli Büyükelçi ve Doğan Holding Başkan Danışmanı Volkan Vural, “Bu toplantı Türkiye için çok kritik bir dönemde gerçekleşti. Türkiye\'nin teröre karşı bir mücadelesi var. Bu mücadele içinde Doğan medyasının tutumu nasıl bir yayın politikası izlediği tartışıldı. Genel yayın yönetmenlerimiz ve dijital platformlarımızın yöneticileri kurul üyelerine nasıl haber verdiklerini anlattılar. Genellikle biz medyamızın Doğan Yayın İlkelerine uygun olarak Türkiye\'nin teröre karşı haklı mücadelesini destekleyen bir tutum içerisinde olduğunu gözlemledik. Bu bakımdan herhangi bir şikayet olmadığı gibi bu yayın politikasının doğruluğu hususunda da bir kuşku yok. Mümkün olduğu kadar objektif bir şekilde ama ulusal çıkarlarımızı gözeten ve Türkiye\'nin teröre karşı haklı mücadelesini savunan bir politika izleniyor\" dedi.

Vural, ayrıca bugünkü toplantıda kurula yeni katılan bir üyeyi de takdim ettiklerini belirterek, “Profesör Ayşe Nuhoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı. Bu yeni üyemizde kurulumuzun hukuki zenginliğini arttıracak bir üye arkadaşımız oldu“ diye konuştu.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Toplantıya katılan Doğan Yayın İlkeleri Kurul üyeleri ve medya grubu CEO\'ları, genel yayın yönetmenleri ile okur temsilcileri şöyle:

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Avrupa Birliği Eski Genel Sekreteri Emekli Büyükelçi ve Doğan Holding Başkan Danışmanı Volkan Vural, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Doğan Haber Ajansı (DHA) Yönetim Kurulu Murahhas Azası Rifat Akkaya, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, CNN TÜRK Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Ayrımcılığı Önlem Komitesi Üyesi ve Avrupa Konseyi Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Komitesi Başkanı Prof. Dr.Feride Acar, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Bilkent Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Çaplı, Gazeteci Yazar Altan Öymen, Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı Türkiye Milli Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ, KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Spor Adamı Mustafa Denizli, Hürriyet Dijital İçerik Direktörü Ercüment İşleyen, Posta Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve posta.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Coşkundeniz, cnnturk.com.tr İnternet Yayın Yönetmeni Umut Alphan, Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Genel Sekreteri Afitap Pusat.

Görüntü Dökümü:

------------------

- Doğan\'ın açıklamaları

- Toplantıdan görüntüler

- Doğan Haber Ajansı (DHA) Yönetim Kurulu murahhas azası Rifat Akkaya\'nın konuşması

- Prof. Dr. Nuhoğlu\'nun görüntüsü (turuncu gömlekli)

- Vural\'ın açıklamaları



