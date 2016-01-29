Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Genel Sekreteri'nden Cem Küçük'ün o yazısı hakkında açıklama

Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Genel Sekreteri Afitap Pusat, Star yazarı Cem Küçük'ün iki gün önce (27 Ocak 2015) kaleme aldığı yazısındaki bazı iddialar için açıklama yaptı. Küçük'ün, Doğan Medya Grubu Yayın İlkeleri Kurulu üyesi Prof. Yasemin İnceoğlu hakkındaki "Aydın Doğan'ın maaşlı başdanışmanı" ifadesinin yalanlandığı açıklamada, "Sayın Prof. Yasemin İnceoğlu’nun Kurul üyesi olmanın ötesinde bir sıfatı ve görevi olmamıştır" dendi.

Cem Küçük, bugünkü yazısında söz konusu mektubun kendisine Aydın Doğan tarafından gönderildiğini iddia etmişti.

Söz konusu bildiriyi imzalamasından sonra Sayın Prof. Yasemin İnceoğlu,

Açıklamada, 1128 akademisyen bildirisinin imzacılarından "Yasemin İnceoğlu'nun 16 Ocak 2016 tarihi itibariyle, istifasını istediği ve kabul edildiği" belirtildi.

Afitap Pusat’ın açıklaması şöyle:

Sayın Cem Küçük,

Star gazetesinde bugün (27 Ocak) yayınlanan yazınızda Doğan Yayın İlkeleri Kurulu ile ilgili tamamen gerçek dışı ve hakaret niteliği taşıyan ifadeleriniz ile ilgili olarak, Kurul’un Genel Sekreteri olarak aşağıdaki hususları belirtmek isterim:

1. Doğan Yayın İlkeleri Kurulu üyeliği gönüllülük esasına bağlı olup, Kurul üyelerinin hiçbirine bu görev nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemektedir. Kurulun bağımsız olarak görev yapabilmesi için konulmuş olan bu kural, tüm üyelerimiz için geçerlidir. Bu çerçevede yazınızda sözü edilen, Kurul’umuzun eski üyesi Prof. Yasemin İnceoğlu’na şimdiye kadar tek bir kuruş bile ödenmemiştir.

2. Yayın İlkeleri Kurulu’nun Başkanlığını Sayın Aydın Doğan yapmaktadır. Kendisine bu görevinde, Doğan Holding Başkan Danışmanı Sayın Volkan Vural yardımcı olmakta ve Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

3. Sayın Prof. Yasemin İnceoğlu’nun Kurul üyesi olmanın ötesinde bir sıfatı ve görevi olmamıştır. Sayın Prof. İnceoğlu’nun Doğan grubu ile şimdiye kadar doğrudan veya dolaylı hiçbir bağı olmamıştır.

4. Yayın ilkelerimiz açısından, 1128 akademisyen tarafından imzalanmış olan bildirinin içeriğini objektif olmaktan uzak, tek yanlı bir görüş olarak görüyor ve kabul etmiyoruz. Ancak, tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de ifade özgürlüğünün güvence altında olmasının gerektiğine inanıyoruz.

5. Sayın Prof. İnceoğlu’nun söz konusu bildiriyi imzalamış olması, kişisel görüşü ve tasarrufu olup, bunun Kurul ve Doğan medyası ile ilişkilendirilmesi kasıtlı bir çarpıtmadır.

6. Söz konusu bildiriyi imzalamasından sonra Sayın Prof. Yasemin İnceoğlu, 16 Ocak 2016 tarihi itibariyle, Yayın İlkeleri Kurulu üyeliğinden istifasını istemiş ve bu istek kabul edilmiştir.

Şimdiye kadar Doğan Grubu ve medyasını karalamak için kaleme aldığınız pek çok yazının ve yürüttüğünüz sistematik kampanyanın ne kadar mesnetsiz ve uydurma olduğu, yukarıdaki gerçekler ışığında daha iyi anlaşılmaktadır.

Bu gerçeklerin gazetedeki köşenizde kamuoyunun bilgisine sunulmasını, gazeteci dürüstlüğü ve etiği anlayışınıza bırakıyoruz.

Bilgi edinmenizi rica ederim.

Afitap Pusat

Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Genel Sekreteri