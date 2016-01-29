Cem Küçük: Aydın Doğan bana mektup gönderdi, Yasemin İnceoğlu istifa etmiş

Star yazarı Cem Küçük, iki gün önce kaleme aldığı yazı için Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan tarafından kendisine gönderildiğini öne sürdüğü mektuba dayanarak 1128 akademisyen bildirisinin imzacılarından Prof. Yasemin İnceoğlu'nun, Doğan Medya Grubu Yayın İlkeleri Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini yazdı.

"Aydın Doğan'ın maaşlı başdanışmanı" diyen Küçük'ün iddiasının aksine Prof. İnceoğlu'nun istifa ettiği kuruldaki diğer üyelerle eşit statüde olduğu, başdanışmanlık gibi bir pozisyonu bulunmadığı ve diğer üyeler gibi herhangi bir ücret/ödeme almadan kurulda görev yaptığı öğrenildi.

T24'ün aldığı bilgilere göre, Prof. İnceoğlu, kendi isteğiyle Doğan Medya Grubu Yayın İlkeleri Kurulu üyeliğinden istifa etti.

