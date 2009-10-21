Doğan Yayın Holding dava açtı

Doğan Yayın Holding A.Ş, bağlı ortaklıkları tarafından, vergi dairelerinin tesis etmiş olduğu ihtiyati haciz işleminin yürütmesinin durdurulması talebi ile dava açıldığının öğrenildiğini, ilgili vergi dairelerinin ihtiyaten haczettikleri hisselerle ilgili değerlendirmelerinin ise devam ettiğini bildirdi.





Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, bazı bağlı ortaklıklarına uygulanan ihtiyati haciz işleminin yürütmesinin durdurulması talepli dava açılması ile ilgili bilgi verildi.



Açıklamada, şöyle denildi:



“Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş ile dolaylı bağlı ortaklıklarımız D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş ve Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş'ye ait 2005, 2006 ve 2007 hesap dönemleri Vergi İnceleme Raporları ile ilgili her türlü idari ve kanuni işlemin, adı geçen bağlı ortaklıklarımızca takip edilmekte ve yerine getirilmekte olduğu daha önce kamuya açıklanmıştır.



Bu çerçevede, adı geçen bağlı ortaklıklarımız tarafından, vergi dairelerinin tesis etmiş olduğu ihtiyati haciz işleminin yürütmesinin durdurulması talebi ile dava açıldığı öğrenilmiş bulunmaktadır. İlgili vergi dairelerinin ihtiyaten haczettikleri hisseler ile ilgili değerlendirmeleri ise devam etmektedir. Diğer taraftan, teminat olarak gösterilen gayrimenkuller ile ilgili olarak, bilgimiz dahilinde, ilgili Vergi Dairelerince tesis edilen bir işlem bulunmamaktadır.”



