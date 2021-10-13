Doğan Yatırım Bankası, Fintech ve e-ticaret konularına odaklanacak

Doğan Yatırım Bankası ağustos ayında faaliyetlerine başladı. Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş ve Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantı gerçekleştirildi.

Göğüş Fintech ve e-ticaret konularına odaklanacağını ifade ederek, söz konusu KOBİ'lerin finansman problemlerini çözmek istediklerini aktardı.

Horozoğlu ise ayrıca dijital kredilendirme konusunda uluslararası bir fonla anlaşma aşamasına geldiklerini ve dijital kredilendirme projesinin de bu işbirliğinde bir başlangıç olacağını vurguladı.

Ayrıca Bankanın satın alma ve birleşmeleri, uluslararası fonlama kaynaklarına erişim ve menkul kıymet ihraçları gibi alanlarda şirketlere katma değerli hizmet ve danışmanlık sağlanacağı belirtildi

Horozoğlu, Türk şirketlerinin yapmak istediği sürdürülebilir ve sağlıklı olan tüm yatırımları hem finansman hem finansman destekleme hedefleri olduğunu ifade etti.

Horozoğlu sürdürülebilir büyümeyi esas almış şirketler için ilerleyen dönemlerde yapılandırılmış finansman ürün ve hizmet yelpazesinin çeşitleneceğini söyleyerek "finansal danışmanlık, özel plasman kredileri, kulüp ve sendikasyon kredileri, sürdürülebilir fonlama kaynakları, nakit akışına dayalı proje finansmanı, İslami finansman ürünleri, ülke kredileri, lokal piyasa borçlanma araçları ve çok uluslu kalkınma bankalarından sağlanacak kaynakların yer almasını hedefliyoruz" diye konuştu.

"Sürdürülebilirlik pazarından müşterilerimizin pay almasını destekleyeceğiz"

Horozoğlu, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını benimseyerek, değer odaklı iş fırsatlarını teşvik edeceklerine dikkat çekerek, "Dünya genelinde 2 trilyon Amerikan dolarına ulaşan sürdürülebilir finansman pazarından müşterilerimizin pay alması için yatırımlarını destekleyeceğiz" dedi.